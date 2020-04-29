Ребра в соусе барбекю: рецепт от Владимира Ярославского
29.04.2020
Ребра в соусе барбекю настолько вкусны, что вы будете готовить это блюдо неоднократно. Оригинальным рецептом приготовления ребер поделился судья «МастерШеф. Профессионалы»-2 Владимир Ярославский. Как же приготовить ребра в соусе барбекю? Пошаговый рецепт читайте в материале.
Ингредиенты:
- нежирные ребра (говядина или свинина) – 4 кг
- красного сухого вина – 700 г
- Coca-Cola – 700 мл
- соевый соус – 40 г
- соус табаско (или немного сухого перца чили) – 6 г
- мед или сахар – 75 г
- бренди или коньяк – 30 г
- ворчестер – 20 г
- соль – 25 г
- черный и душистый перцы
- кетчуп – 500 г
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Приготовление:
- Ребра замачиваем со всеми ингредиентами, кроме кетчупа, на ночь.
- Затем плотно выкладываем в глубокую емкость для запекания, можно даже утятницу.
- Заливаем оставшимся маринадом, накрываем вырезанным по периметру пергаментом.
- Закрываем фольгой и готовим в разогретой духовке, при температуре 160 градусов:
- свиные рёбра готовятся 2–2,5 часа;
- говяжьи – 3–4 часа до мягкости, через 2 часа уменьшить температуру до 120–130 градусов.
- Готовые ребра остужаем прямо в емкости, ставим в холодильник.
- Когда остынет, снимаем весь жир сверху. Он станет твердым и легко удаляется.
- Получившийся бульон вывариваем 4 раза на сковороде, добавляем кетчуп и перемешиваем. Суперсоус барбекю готов!
Все может лежать в холодильнике примерно 4–5 дней. Если хотите подать ребра – запекаем их в фольге минут 15, затем открываем фольгу, поливаем соусом и еще минут 7–10 запекаем.
Приятного аппетита!
Источник: фото взяты с Instagram yaroslavskyi_vova
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