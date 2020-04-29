Индейка в апельсиново-розмариновой глазури со свекольным кус-кусом, запеченными томатами и лимонно-сливочным соусом, по словам участника «МастерШеф»-8 Ивана Милановича, не требует специфических продуктов и очень легко готовится. Как приготовить индейку в апельсиново-розмариновой глазури, читайте в материале.

Ингредиенты:

Филе индейки – 600 г

Апельсин (крупный) – 1 шт.

Розмарин – несколько веточек

Кус-кус

Свекла (среднего размера) – 1 шт.

Лимон – 1 шт.

Томаты черри – несколько штук

Сливки 26% – 150 г

Соль

Перец

Сахар

Оливковое масло

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Приготовление:

Отжать сок апельсина и замариновать в нем индейку с добавлением розмарина, соли и перца. Томаты разрезать пополам, немного поперчить и отправить запекаться в духовку на 150 – 160 градусов, пока они не покроются корочкой (около 20 – 25 минут). Свеклу натереть на мелкую терку, добавить стакан воды и поставить на огонь. Кипятить 5 – 7 минут, затем пропустить через сито. Понадобится только получившийся бульон. Кус-кус залить кипящим бульоном из свеклы в соотношении 100 г кус-куса на 150 мл жидкости. Посолить, поперчить, добавить немного оливкового масла и накрыть крышкой. Через 5 – 7 минут, когда кус-кус впитает всю жидкость, взбить вилкой, чтобы он стал рассыпчатым. Для соуса нужно натереть цедру одного лимона и выдавить лимонный сок по вкусу. Нагреть на огне с небольшим количеством масла, затем медленной струйкой влить сливки. Соль и щепотку сахара добавить по вкусу. Довести до кипения и снять с огня. Индейку достать из маринада и обжарить со всех сторон до золотистой корочки. Затем на эту же сковороду вылить маринад и уваривать, пока он не превратится в глазурь и не покроет мясо со всех сторон.

Приятного аппетита!

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