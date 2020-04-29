Индейка в апельсиново-розмариновой глазури от Ивана Милановича
29.04.2020
Индейка в апельсиново-розмариновой глазури со свекольным кус-кусом, запеченными томатами и лимонно-сливочным соусом, по словам участника «МастерШеф»-8 Ивана Милановича, не требует специфических продуктов и очень легко готовится. Как приготовить индейку в апельсиново-розмариновой глазури, читайте в материале.
Ингредиенты:
- Филе индейки – 600 г
- Апельсин (крупный) – 1 шт.
- Розмарин – несколько веточек
- Кус-кус
- Свекла (среднего размера) – 1 шт.
- Лимон – 1 шт.
- Томаты черри – несколько штук
- Сливки 26% – 150 г
- Соль
- Перец
- Сахар
- Оливковое масло
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Приготовление:
- Отжать сок апельсина и замариновать в нем индейку с добавлением розмарина, соли и перца.
- Томаты разрезать пополам, немного поперчить и отправить запекаться в духовку на 150–160 градусов, пока они не покроются корочкой (около 20–25 минут).
- Свеклу натереть на мелкую терку, добавить стакан воды и поставить на огонь. Кипятить 5–7 минут, затем пропустить через сито. Понадобится только получившийся бульон.
- Кус-кус залить кипящим бульоном из свеклы в соотношении 100 г кус-куса на 150 мл жидкости. Посолить, поперчить, добавить немного оливкового масла и накрыть крышкой. Через 5–7 минут, когда кус-кус впитает всю жидкость, взбить вилкой, чтобы он стал рассыпчатым.
- Для соуса нужно натереть цедру одного лимона и выдавить лимонный сок по вкусу. Нагреть на огне с небольшим количеством масла, затем медленной струйкой влить сливки. Соль и щепотку сахара добавить по вкусу. Довести до кипения и снять с огня.
- Индейку достать из маринада и обжарить со всех сторон до золотистой корочки. Затем на эту же сковороду вылить маринад и уваривать, пока он не превратится в глазурь и не покроет мясо со всех сторон.
Приятного аппетита!
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