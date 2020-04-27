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Яйцо-пашот от Павы

27.04.2020
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Яйцами-пашот называют яйца, сваренные в воде без скорлупы. Вкус таких яиц очень нежный, кремовый, мягкий – именно за это их так любят французы. Победитель «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинский, он же Пава, рассказал, как приготовить яйцо-пашот.

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Ингредиенты:

  • небольшая кастрюля воды
  • яйцо – 1 шт.

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Приготовление:

  1. Перед тем, как выбить яйцо в воду, нужно обязательно помешать ее венчиком, чтобы посередине образовалась воронка.
  2. Яйцо нужно опустить именно в эту воронку. Благодаря ее движению белок будет обволакивать желток.
  3. От того, насколько долго яйцо остается в горячей воде, зависит плотность желтка. Если варить 2–3 мин. – желток получается кремообразным. Около 5 минут – более плотным. Больше 7 минут –  яйцо будет сварено вкрутую.

Приятного аппетита!

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