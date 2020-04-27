Яблочный штрудель: рецепт от Евгении Антощук

Евгения Антощук — участница «МастерШеф» — поделилась рецептом своего фирменного яблочного штруделя. Именно ее штрудель Эктор Хименес-Браво однажды назвал самым лучшим за все сезоны «МастерШеф». Читайте в нашем материале пошаговый рецепт яблочного штруделя от Жени Антощук.

Ингредиенты:

Для теста:

Для начинки:

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Приготовление:

Замесите тесто. Муку насыпьте горкой на силиконовый коврик и сделайте углубление в центре. Вливайте в углубление поочередно понемногу воды и масла. Тесто необходимо хорошо вымешать, чтобы оно было гладким и мягким. Готовое тесто оберните пищевой пленкой и уберите в холодильник.

Приготовьте начинку. Помойте и очистите яблоки от кожуры. Нарежьте яблоки кубиками размером 1х1 см. Добавьте к яблокам корицу, сахар, лимонный сок и дайте 5 минут настояться.

Разогрейте сковороду и растопите в ней сахар до янтарного цвета. Добавьте сливочное масло и яблоки, постоянно помешивая смесь. Готовьте яблоки около 10 минут, чтобы вышел сок и они уменьшились в размере. Чтобы начинка не пригорала, можно в процессе приготовления еще добавлять сливочное масло.

Запарьте изюм кипятком. Также, по желанию, подготовьте для начинки грецкие орехи: предварительно обжарьте, очистите и измельчите их.

Раскатайте тесто очень тонко, чтобы оно практически просвечивалось.

Выложите на тесто яблоки прямоугольником, отступив от края 5 см. Также можно разложить начинку и по всему тесту. Сверху выложите изюм и орехи. Можно добавить еще кубик сливочного масла. Если вы хотите, чтобы штрудель получился более сухим, то сверху на начинку можно добавить измельченные сухари.