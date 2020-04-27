Морковный торт: рецепт от Ивана Милановича
27.04.2020
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Морковный торт очень вкусен, полезен и довольно быстро готовится. Каждая хозяйка потратит лишь час своего времени. Секретами приготовления этого вкусного и полезного десерта поделился победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович. Пошаговый рецепт морковного торта читайте в материале.
Ингредиенты для теста:
- яйца – 4 шт.
- мука – 2 стакана (350 г)
- коричневый сахар – 1 стакан (150–170 г)
- морковь (мелко натертая) – 400 г
- ванильный сахар – 20 г
- сок половины апельсина
- цедра целого апельсина
- корица – щепотка
- миндальные хлопья – 50 г
- фисташки (несоленые) – 70 г
- грецкий орех – 70 г
- разрыхлитель – 2 ч. л.
- соль – щепотка
- арахисовое или растительное масло – 1 стакан (200 мл)
Ингредиенты для крема:
- филадельфия – 250 г
- маскарпоне – 250 г
- сливочное масло – 100 г
- сахарная пудра – 150 г
- соль – щепотка
- цедра половины апельсина
- ванилин – щепотка
Приготовление:
- Для теста отдельно взбить желтки и белки
- Перемешать все сухие ингредиенты, муку просеять.
- Орехи подробить и обжарить на слабом огне и сухой сковороде 7–10 минут.
- Аккуратно вымешать все ингредиенты.
- Разделить готовое тесто на три части и выпекать коржи при температуре 200 °С, пока они не станут глубоко золотистого цвета (+/-15 минут каждый).
- Не доставайте коржи сразу же из формы, иначе они осядут. Дайте постоять около 10 минут.
- Для крема все ингредиенты взбить. Важно, чтобы всё было комнатной температуры.
- Перед формовкой торта каждый корж быстро обмакнуть с двух сторон в жидкую пропитку. Я использовал сок одного апельсина, около 100 мл воды и 50 г сахарной пудры.
Приятного аппетита!
Источник: Instagram – milan.i.m
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