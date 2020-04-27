Морковный торт: рецепт от Ивана Милановича

Морковный торт очень вкусен, полезен и довольно быстро готовится. Каждая хозяйка потратит лишь час своего времени. Секретами приготовления этого вкусного и полезного десерта поделился победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович. Пошаговый рецепт морковного торта читайте в материале.

Ингредиенты для теста:

Ингредиенты для крема:

Приготовление:

Для теста отдельно взбить желтки и белки

Перемешать все сухие ингредиенты, муку просеять.

Орехи подробить и обжарить на слабом огне и сухой сковороде 7 – 10 минут.

Аккуратно вымешать все ингредиенты.

Разделить готовое тесто на три части и выпекать коржи при температуре 200 °С, пока они не станут глубоко золотистого цвета (+/-15 минут каждый).

Не доставайте коржи сразу же из формы, иначе они осядут. Дайте постоять около 10 минут.

Для крема все ингредиенты взбить. Важно, чтобы всё было комнатной температуры.