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Морковный торт: рецепт от Ивана Милановича

27.04.2020
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Морковный торт очень вкусен, полезен и довольно быстро готовится. Каждая хозяйка потратит лишь час своего времени. Секретами приготовления этого вкусного и полезного десерта поделился победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович. Пошаговый рецепт морковного торта читайте в материале.

морковный торт рецепт от ивана милановича

Ингредиенты для теста:

  • яйца – 4 шт.
  • мука – 2 стакана (350 г)
  • коричневый сахар – 1 стакан (150170 г)
  • морковь (мелко натертая) 400 г
  • ванильный сахар 20 г
  • сок половины апельсина
  • цедра целого апельсина
  • корица щепотка
  • миндальные хлопья 50 г
  • фисташки (несоленые) 70 г
  • грецкий орех 70 г
  • разрыхлитель 2 ч. л.
  • соль щепотка
  • арахисовое или растительное масло – 1 стакан (200 мл)

Ингредиенты для крема:

  • филадельфия 250 г
  • маскарпоне 250 г
  • сливочное масло 100 г
  • сахарная пудра 150 г
  • соль щепотка
  • цедра половины апельсина
  • ванилин щепотка

Приготовление:

  1. Для теста отдельно взбить желтки и белки
  2. Перемешать все сухие ингредиенты, муку просеять.
  3. Орехи подробить и обжарить на слабом огне и сухой сковороде 710 минут.
  4. Аккуратно вымешать все ингредиенты.
  5. Разделить готовое тесто на три части и выпекать коржи при температуре 200 °С, пока они не станут глубоко золотистого цвета (+/-15 минут каждый).
  6. Не доставайте коржи сразу же из формы, иначе они осядут. Дайте постоять около 10 минут.
  7. Для крема все ингредиенты взбить. Важно, чтобы всё было комнатной температуры.
  8. Перед формовкой торта каждый корж быстро обмакнуть с двух сторон в жидкую пропитку. Я использовал сок одного апельсина, около 100 мл воды и 50 г сахарной пудры.

Приятного аппетита!

Источник: Instagram – milan.i.m

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