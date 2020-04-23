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Удон со свининой: рецепт от Сергея Денисова

23.04.2020

Как приготовить удон со свининой? Приготовить это безумно вкусное блюдо можно всего за 20 минут и без особых усилий. Своим рецептом поделился победилеть «МастерШеф»-9 Сергей Денисов. Пошаговый рецепт приготовления удона со свининой читайте в материале. 

удон со свининой

Ингредиенты:

  • свиная корейка 300 г
  • морковь 50 г
  • зелёный горошек 50 г
  • перец болгарский 50 г
  • стручковая фасоль 50 г
  • лук 50 г
  • грибы 50 г
  • соус свит-чили 30 г
  • специи по вкусу
  • соевый соус 20 г
  • пиво 50 г

Приготовление:

  1. Ставим разогреваться сковороду.
  2. Мясо отделяем от кости и режем соломкой.
  3. Овощи промываем, чистим и так же нарезаем соломкой.
  4. Свинину маринуем в соевом соусе и специях.
  5. Делаем легкий жидкий кляр на основе пива и муки.
  6. Обжариваем свинину до карамельной корочки и добавляем овощи, все обжариваем.
  7. Овощи дают свою влагу, поэтому добавляем соус свит-чили и выпариваем лишнее.
  8. Отвариваем удон 45 минут (смотрим на упаковке), промываем под холодной водой.
  9. Смешиваем свинину с овощами и лапшой.
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Приятного аппетита!

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