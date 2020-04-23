Французская запеканка: рецепт от Ольги Мартыновской
23.04.2020
Запеканка – полезное и очень вкусное блюдо. Его можно сотворить буквально из ничего, из того, что осталось у тебя в холодильнике. Своим рецептом сладкой французской запеканки поделилась судья «МастерШеф. Профессионалы»-2 Ольга Мартыновская. Пошаговый рецепт приготовления французской запеканки – читайте в материале.
Ингредиенты (порция на 8 человек):
- яйца – 5 шт.
- молоко – 300 мл
- сахар – 2 ст. л.
- мука – 2 ст. л.
- миндальная (или другая ореховая) пудра – 5 ст. л. (если нету – заменить обычной мукой)
- ванильный сахар
- разрыхлитель – 1 пачка
- ягоды (любые) – 500 г (+ 2 ст. л. сахара)
Приготовление:
- Яйца с сахаром взбить до белизны (бланшировать).
- Ввести все остальные ингредиенты, кроме ягод.
- Форму смазать сливочным маслом.
- На дно выложить ягоды, залить тестом и посыпать миндальной пудрой или сахаром для красивой вкусной корочки.
- Выпекать при 180 градусах 1–1,5 часа. Время приготовления зависит от размера формы.
Приятного аппетита!
Источник: YouTube – Оля Куховарит
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