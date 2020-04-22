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Ольга Мартыновская: лучшие образы судьи «МастерШеф. Профессионалы»-2

22.04.2020

Новой судьей  «МастерШеф. Профессионалы»-2 стала несравненная Ольга Мартыновская. Каждый новый выпуск удивляет нас не только невероятным уровнем блюд, профессионализмом участников, а и образами судей. Поэтому пока мы с нетерпением ждем новый выпуск, предлагаем посмотреть подборку самых лучших образов очаровательной судьи проекта Ольги Мартыновской.

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