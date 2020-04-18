Уже совсем скоро мы встретим светлый праздник Пасхи-2020. Согласитесь, что довольно сложно найти идеальный рецепт пасхи, который придется по вкусу именно вам. Своими секретами приготовления праздничного блюда поделился участник «МастерШеф. Профессионалы»-2 Ефим Кравченко. Пошаговый рецепт пасхи – читайте в материале.

Ингредиенты для опары:

Ингредиенты для теста:

Ингредиенты для сиропа:

Ингредиенты для глазури:

Приготовление опары и пасхи:

Начнем с опары. Разогреваем молоко с сахаром до 38–40 градусов. Добавляем дрожжи и муку. Растираем все до однородности (можно эту массу пробить погружным блендером). Добавляем 75 г муки и оставляем подходить.

В сотейнике готовим сироп. Когда закипел, снимаем с огня. Даем остыть и добавляем к сиропу черный ром и цукаты. И оставляем на несколько часов.

Взбиваем белки и желтки с сахаром (по 110 г) до хорошей пены. Растапливаем сливочное масло.

Когда опара подошла, добавляем к ней желтки и белки, взбитые с сахаром, растопленное сливочное масло и растительное масло. Перемешиваем до однородности и добавляем муку.

Когда тесто будет готово, оставляем его на первую расстойку на 1 час. Затем обминаем тесто. Вторая расстойка 40 минут. Обминаем.

Формируем тесто в соответствии с вашей формой.

Оставляем тесто на 30–40 минут подходить в форме.