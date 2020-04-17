Пасхальный кулич: рецепт от Татьяны Литвиновой
Судья «МастерШеф» Татьяна Литвинова опубликовала в Instagram рецепт своей «самой вкусной пасхи в мире». Татьяна заранее продумывает, где купить самые лучшие ингредиенты для пасхального кулича, чтобы он получился «вкусным, воздушным, сладким и божественным». Данный рецепт рассчитан на огромную семью, поэтому можно смело замешивать тесто, уменьшая ингредиенты вдвое, а то и втрое. Кроме того, звезда рассказала, как готовит глазурь для куличей, которая не осыпается. Пошаговый рецепт пасхального кулича от Татьяны Литвиновой читайте в нашем материале.
Ингредиенты для кулича:
- яйца — 30 шт. (30 желтков и 20 белков)
- сливочное масло — 1 кг
- сахар — 2 кг
- сметана (домашние сливки) — 500 мл
- молоко — 1 л
- изюм — 1 кг
- цукаты — 700 г
- сок 1 лимона
- цедра 1 лимона и 1 апельсина
- ванильный сахар — 5—6 пак.
- сухие дрожжи «Др. Откер» — 10 пак.
- мука высшего сорта — 4—5 кг (сколько возьмет тесто)
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Приготовление:
- Закипятите молоко и добавьте к нему немного муки, доведя до состояния густой сметаны. Дайте остыть, чтобы руке быть тепло. Добавьте дрожжи и оставьте подниматься.
- Отдельно взбейте желтки с сахаром и белки с сахаром. Аккуратно подмешайте все в поднявшуюся опару, добавьте муку, доведя до состояния густой сметаны. Оставьте подниматься.
- Растопите масло и добавьте к нему сметану, сок лимона, цедру и ваниль. Добавляйте муку до такого состояния мягкости теста: оно должно стать мягким, пушистым, немного прилипать к рукам. Не забивайте тесто мукой! Вымешивать придется долго, минимум полчаса, т. к. тесто очень сдобное.
- Добавьте вымытый изюм, присыпанный мукой, и рубленые цукаты. Цукаты лучше порубить в миксере, предварительно добавив в чашу миксера несколько ложек муки, иначе цукаты слипнутся в ком. Если рубить придется ножом, то тоже с мукой.
- Поставьте тесто в теплое место. Оно должно увеличиться в 2 раза, это займет от 1 до 1,5 часа.
- Формочки смажьте растительным маслом. Сформируйте гладкие комочки и заполните ими формочки на треть. Если формы бумажные, то просто положите комочки на дно.
- Выпекать куличи желательно на нижнем поджиге, при температуре не больше 150—160 °C.
- Готовые куличи сразу достаньте из металлических формочек. Если куличи высокие, то положите их на пару минут на чистое полотенце, покатайте с боку на бок, чтобы не залежался бочок.
- Смажьте горячие куличи глазурью.
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Ингредиенты для глазури:
- яйца (белки) — 4 шт.
- сахар — 250 г
- лимонная кислота — 0,5 ч. л.
- сахарная пудра — 125 г
- ванильный сахар — 5 г (1 пакетик)
Приготовление глазури:
- Очень важно в приготовлении меренги, как основы глазури, чисто отделить белки от желтков.
- Не менее важно, чтобы посуда, в которой будут взбиваться белки, была абсолютно чистой, без остатков воды или жира.
- Яичные белки тщательно взбейте в устойчивую пену, постепенно добавляя к ним обычный и ванильный сахар, смешанный с лимонной кислотой.
- Сахар и лимонную кислоту начинайте всыпать не сразу, а лишь через время, когда белки уже взобьются в пену, напоминающую мыльную, иначе они будут мазаться.
- Когда взбитые с сахаром белки будут хорошо держаться на венчике, не свисая вниз, добавьте к ним сахарную пудру. Аккуратно перемешайте все ложкой.
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Напоследок Татьяна поделилась еще одним лайфхаком: «А еще я ее обмазываю полностью, с головы до ног, чтобы верхушку не объедали!» — рассказала Татьяна Литвинова.