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До и после: Как сейчас выглядят самые яркие участники всех сезонов «МастерШеф»

17.04.2020

А вы помните, когда на телеканале СТБ вышел самый первый выпуск шоу «МастерШеф»? В 2011 году! Только представьте, сколько талантливых участников мы увидели в каждом новом сезоне. У многих жизнь буквально  разделилась на «до» и «после» участия в кулинарном шоу. Какими мы их помним и как они выглядят сейчас? Редакция сайта STB.UA приготовила для вас интересную фотоподборку с самыми яркими участниками за все сезоны «МастерШеф»

Больше по теме: Жизнь после шоу: достижения победителя и ярких участников 1 сезона «МастерШеф. Профессионалы»

Татьяна Стребкова – 1 сезон «МастерШеф» 

Александр Белодед – 2 сезон «МастерШеф» 

Андрей Колесник – 3 сезон «МастерШеф» 

Самвел Адамян – 4 сезон «МастерШеф» 

Екатерина Великая – 5 сезон «МастерШеф» 

Екатерина Пескова – 6 сезон «МастерШеф» 

Спустя время Катя вернулась на проект, но уже в качестве профессионала.

Вадим Бжезинский (Пава) – 7 сезон «МастерШеф» 

Сержик Файный – 8 сезон «МастерШеф» 

Киеу Тхук Ань (Аннушка) – 9 сезон «МастерШеф» 

Анастасия Кобыляцкая – «МастерШеф. Кулинарный выпускной» 

Маленькая девочка стала настоящим профи и сейчас сражается за победу во втором сезоне «МастерШеф. Профессионалы»

Екатерина Яблонская – 1 сезон «МастерШеф. Профессионалы» 

Ефим Кравченко – 2 сезон «МастерШеф. Профессионалы» 

После окончания съемок второго сезона «МастерШеф. Профессионалы» парень решил кардинально изменить имидж. Почему он сбрил волосы? Об этом мы расскажем вам немного позже. 

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