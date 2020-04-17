А вы помните, когда на телеканале СТБ вышел самый первый выпуск шоу «МастерШеф»? В 2011 году! Только представьте, сколько талантливых участников мы увидели в каждом новом сезоне. У многих жизнь буквально разделилась на «до» и «после» участия в кулинарном шоу. Какими мы их помним и как они выглядят сейчас? Редакция сайта STB.UA приготовила для вас интересную фотоподборку с самыми яркими участниками за все сезоны «МастерШеф».

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Татьяна Стребкова – 1 сезон «МастерШеф»

Александр Белодед – 2 сезон «МастерШеф»

Андрей Колесник – 3 сезон «МастерШеф»

Самвел Адамян – 4 сезон «МастерШеф»

Екатерина Великая – 5 сезон «МастерШеф»

Екатерина Пескова – 6 сезон «МастерШеф»

Спустя время Катя вернулась на проект, но уже в качестве профессионала.

Вадим Бжезинский (Пава) – 7 сезон «МастерШеф»

Сержик Файный – 8 сезон «МастерШеф»

Киеу Тхук Ань (Аннушка) – 9 сезон «МастерШеф»

Анастасия Кобыляцкая – «МастерШеф. Кулинарный выпускной»

Маленькая девочка стала настоящим профи и сейчас сражается за победу во втором сезоне «МастерШеф. Профессионалы»

Екатерина Яблонская – 1 сезон «МастерШеф. Профессионалы»

Ефим Кравченко – 2 сезон «МастерШеф. Профессионалы»

После окончания съемок второго сезона «МастерШеф. Профессионалы» парень решил кардинально изменить имидж. Почему он сбрил волосы? Об этом мы расскажем вам немного позже.

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