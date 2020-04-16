Рулет из телятины с сыром бри ‒ отличное блюдо родом из солнечной Испании для приятного вечера в кругу друзей. Сочное, вкусное и совсем не сложное в приготовлении. Читайте в нашем материале рецепт рулета из телятины с сыром бри от финалиста проекта «МастерШеф. Профессионалы» Алика Мкртчяна.

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Для приготовления рулета точное количество ингредиентов не так важно. Берите на глаз. Если любите сыр ‒ положите его много, если нет ‒ хватит небольшого кусочка. Все зависит от ваших предпочтений и вкусов!

Ингредиенты:

шея молочной телятины

сыр бри

итальянский бекон Tello

оливковое масло

соль

перец

пару веточек розмарина или тимьяна

Способ приготовления:

Возьмите шею молочной телятины, промойте ее, посолите, поперчите. Сверху на мясо (посередине) положите ровный кусок сыра бри. Скрутите мясо с сыром рулетом, а затем оберните беконом. Добавьте немного оливкового масла и пару веточек тимьяна или розмарина. Получившийся рулет крепко свяжите, как буженину.Запекайте в духовке 1,5 часа при температуре 180 градусов.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chef Alik Mkrtchyan (@chef_alik_mkrtchyan) 14 Июн 2019 в 12:47 PDT

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Приятного аппетита!

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