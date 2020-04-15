Как приготовить удон со свининой? Приготовить это безумно вкусное блюдо можно всего за 20 минут и без особых усилий. Своим рецептом поделился участник «МастерШеф»-9 Сергей Денисов. Пошаговый рецепт приготовления удона со свининой читайте в материале.

Ингредиенты:

свиная корейка — 300 г

морковь — 50 г

зелёный горошек — 50 г

перец болгарский — 50 г

стручковая фасоль — 50 г

лук — 50 г

грибы — 50 г

соус свит-чили — 30 г

специи — по вкусу

соевый соус — 20 г

пиво — 50 г

Приготовление:

Ставим разогреваться сковороду. Мясо отделяем от кости и режем соломкой. Овощи промываем, чистим и так же нарезаем соломкой. Свинину маринуем в соевом соусе и специях. Делаем легкий жидкий кляр на основе пива и муки. Обжариваем свинину до карамельной корочки и добавляем овощи, все обжариваем. Овощи дают свою влагу, поэтому добавляем соус свит-чили и выпариваем лишнее. Отвариваем удон 4 — 5 минут (смотрим на упаковке), промываем под холодной водой. Смешиваем свинину с овощами и лапшой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Приятного аппетита!

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