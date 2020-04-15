Ребра в соусе барбекю настолько вкусны, что вы будете готовить это блюдо неоднократно. Оригинальным рецептом приготовления ребер поделился судья «МастерШеф. Профессионалы»-2 Владимир Ярославский. Как же приготовить ребра в соусе барбекю? Пошаговый рецепт читайте в материале.

Ингредиенты:

нежирные ребра (говядина или свинина) – 4 кг

красного сухого вина – 700 г

Coca-Cola – 700 мл

соевый соус – 40 г

соус табаско (или немного сухого перца чили) – 6 г

мед или сахар – 75 г

бренди или коньяк – 30 г

ворчестер – 20 г

соль – 25 г

черный и душистый перцы

кетчуп – 500 г

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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Приготовление:

Ребра замачиваем со всеми ингредиентами, кроме кетчупа, на ночь. Затем плотно выкладываем в глубокую емкость для запекания, можно даже утятницу. Заливаем оставшимся маринадом, накрываем вырезанным по периметру пергаментом. Закрываем фольгой и готовим в разогретой духовке, при температуре 160 градусов:

свиные рёбра готовятся 2 – 2,5 часа;

говяжьи – 3 – 4 часа до мягкости, через 2 часа уменьшить температуру до 120 – 130 градусов.

Готовые ребра остужаем прямо в емкости, ставим в холодильник. Когда остынет, снимаем весь жир сверху. Он станет твердым и легко удаляется. Получившийся бульон вывариваем 4 раза на сковороде, добавляем кетчуп и перемешиваем. Суперсоус барбекю готов!

Все может лежать в холодильнике примерно 4–5 дней. Если хотите подать ребра – запекаем их в фольге минут 15, затем открываем фольгу, поливаем соусом и еще минут 7–10 запекаем.

Приятного аппетита!

Источник: фото взяты с Instagram yaroslavskyi_vova

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