Как приготовить идеально нежную и сочную индейку? Своим рецептом поделился судья кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы»-2 Владимир Ярославский. Пошаговый рецепт приготовления индейки читайте в материале.

Ингредиенты:

Приготовление начните за 2–3 дня!

Сколько разных способов приготовления я не читал – лучший рецепт от шефов был с использованием техники замачивания продукта в рассоле.

Один раз в году настоятельно рекомендую сделать это!