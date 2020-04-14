Пасхальный кулич: рецепт от Каролины Залевской

Каролина Залевская, участница «МастерШеф», поделились с нами пошаговым рецептом своей фирменной паски. Читайте рецепт пасхального кулича.

Ингредиенты для теста (из расчета на 10 куличей):

сухофрукты — по вкусу (сушеная клюква, изюм, курага и т. д.)

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Способ приготовления:

Сделайте опару. В большой миске разотрите дрожжи с 1 стаканом сахара. Добавьте теплое молоко и перемешайте, чтобы дрожжи растворились. Затем постепенно добавьте примерно 2—3 стакана муки. Тесто должно быть не слишком жидким: по консистенции оно должно медленно стекать с ложки. Оставьте опару подходить в теплом месте.

Пока подходит опара, растопите маргарин на водяной бане.

После того, как опара увеличится вдвое, отдельно взбейте белки и желтки с сахаром в пышную пену.

Соедините опару со взбитыми яйцами, растопленным маргарином (желательно комнатной температуры), цукатами, мелко натертой цедрой апельсина или ванилью и перемешайте.

Постепенно введите просеянную муку. Будьте осторожны с количеством муки, чтобы куличи не получились забитыми.

При вымешивании руками используйте растительное масло, чтобы тесто не так прилипало к рукам. Тесто нужно вымешивать долго, как минимум 25—30 минут, ведь от этого зависит пористость куличей. Затем накройте тесто полотенцем и поставьте в теплое место, чтобы оно подошло. Тесто должно увеличиться в 2, а то и 3 раза.

После того, как тесто подойдет, его нужно еще раз обмять. Если тесто липнет, возьмите масло, ведь мука забивает его.

Смажьте формочки маргарином. Тесто выкладывайте на 1/3 формы. И снова оставьте в теплом месте, чтобы куличи подошли.

Смажьте куличи яйцом, разведенным с молоком или водой. Выпекайте при температуре 180 °C до готовности.