Пасхальный кулич: рецепт от Каролины Залевской
14.04.2020
Каролина Залевская, участница «МастерШеф», поделились с нами пошаговым рецептом своей фирменной паски. Читайте рецепт пасхального кулича.
Ингредиенты для теста (из расчета на 10 куличей):
- молоко — 1 л
- мокрые дрожжи — 150 г
- маргарин — 250 г
- яйца — 15 шт.
- сахар — 4,5 ст.
- цедра 5 апельсинов (или 2 пак. ванилина)
- сухофрукты — по вкусу (сушеная клюква, изюм, курага и т. д.)
- растительное масло (для замешивания теста) — 100—150 мл
- просеянная мука — примерно 3 кг (зависит от консистенции)
Больше по теме: Шоколадный медовик: рецепт от Каролины Залевской
Способ приготовления:
- Сделайте опару. В большой миске разотрите дрожжи с 1 стаканом сахара. Добавьте теплое молоко и перемешайте, чтобы дрожжи растворились. Затем постепенно добавьте примерно 2—3 стакана муки. Тесто должно быть не слишком жидким: по консистенции оно должно медленно стекать с ложки. Оставьте опару подходить в теплом месте.
- Пока подходит опара, растопите маргарин на водяной бане.
- После того, как опара увеличится вдвое, отдельно взбейте белки и желтки с сахаром в пышную пену.
- Соедините опару со взбитыми яйцами, растопленным маргарином (желательно комнатной температуры), цукатами, мелко натертой цедрой апельсина или ванилью и перемешайте.
- Постепенно введите просеянную муку. Будьте осторожны с количеством муки, чтобы куличи не получились забитыми.
- При вымешивании руками используйте растительное масло, чтобы тесто не так прилипало к рукам. Тесто нужно вымешивать долго, как минимум 25—30 минут, ведь от этого зависит пористость куличей. Затем накройте тесто полотенцем и поставьте в теплое место, чтобы оно подошло. Тесто должно увеличиться в 2, а то и 3 раза.
- После того, как тесто подойдет, его нужно еще раз обмять. Если тесто липнет, возьмите масло, ведь мука забивает его.
- Смажьте формочки маргарином. Тесто выкладывайте на 1/3 формы. И снова оставьте в теплом месте, чтобы куличи подошли.
- Смажьте куличи яйцом, разведенным с молоком или водой. Выпекайте при температуре 180 °C до готовности.
- Украшайте куличи по собственному вкусу. Например, смажьте их белковой глазурью с добавлением лимонного сока и украсьте сухофруктами или посыпкой.
Больше по теме: Пасхальный кулич: рецепт от Татьяны Литвиновой
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ibWFzdGVyY2hlZi5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4gLS0+DQo=
PCEtLSA8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCc+DQo8c2NyaXB0Pg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2PiAtLT4=