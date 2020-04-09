Что по стилю: лучшие образы судьи Владимира Ярославского на «МастерШеф. Профессионалы»-2
09.04.2020
Уже в эту субботу, 11 апреля, в эфире телеканала СТБ мы увидим 7 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2! Эпизод обещает быть безумно захватывающим и интересным. Каждый участник готов по-настоящему бороться за победу. Ну, а пока мы ждем новый выпуск, предлагаем посмотреть фотоподборку самых лучших образов Владимира Ярославского.
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Не пропустите новый выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже в эту субботу в 19:00 на телеканале СТБ!
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