В 6 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 шефы покоряли новые кулинарные высоты. Во время второго испытания участники готовили блюда полного цикла. Каждая из 3 команд под коробками получила не разобранную тушку гуся, индюка и селезня. Из полученного продукта профессионалы должны были приготовить как можно больше блюд высокой кухни. Как выглядят профессионалы в действии и как вообще снимали этот конкурс – смотрите в эксклюзивной фотоподборке.

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