Фаршированные перцы «Под вино»: рецепт от Ольги Мартыновской
06.04.2020
Фаршированные перцы — это классическое блюдо болгарской, молдавской, румынской, азербайджанской, грузинской, а также украинской кухни. На своем YouTube канале судья «МастерШеф. Профессионалы»-2 Ольга Мартыновская поделилась своими секретами приготовления этого блюда. Пошаговый рецепт фаршированных перцев «Под вино» – читайте в материале.
Ингредиенты:
- перцы сорта капи разного цвета – 3 шт.
- оливковое масло – 2 ст. л.
- тимьян
Приготовление перцов:
- Перцы помыть, уложить на противень.
- Полить оливковым маслом, посыпать тимьяном и запечь в духовке 10–12 минут при температуре 180 градусов.
- Остудить перчики и снять кожицу.
- Семечки достать ложкой, сохраняя целостность овощей.
Ингредиенты для первого варианта начинки:
- сливочный сыр – 2 ст. л.
- тунец в масле – 2 ст. л.
- лимонный сок – 1 ч. л.
- соль – 1 щепотка
- орегано или кинза
Ингредиенты для второго варианта начинки:
- фета – 2 ст. л.
- смесь специй: вяленые томаты, чеснок, перец чёрный, соль
- листики свежего тимьяна
Ингредиенты для третьего варианта начинки:
- хумус (лучше домашний) густой
- оливковое масло
- зира
- шалфей свежий
- лимонный сок
Приготовление:
- Ингредиенты первого и второго варианта начинки перемешать до однородной массы. Предварительно фету размять вилкой.
- Ингредиенты для третего варианта начинки перемешать между собой ложкой.
- С помощью двух ложек аккуратно начинить перцы.
- Посыпать их ароматными травами и добавить пару капель оливкового масла.
- Вчерашний хлеб нарезать ломтиками, смазать оливковым маслом и натереть чесноком.
- Приготовить гренки на сковороде гриль.
Приятного аппетита!
Источник: YouTube – Оля Куховарит
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