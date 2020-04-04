Пирожное «Шу»: рецепт от Ефима Кравченка
04.04.2020
Пирожное «Шу» – это круглые пирожные из заварного теста. Своим универсальным рецептом, которым справиться любая хозяйка, приготовления этой вкуснятины поделился участник «МастерШеф. Профессионалы»-2 Ефим Кравенко. Примечательно, что рецепт теста идеально подходит и для другого десерта – эклера. Пошаговый рецепт приготовления пирожного «Шу» читайте в материале.
Ингредиенты для штройзеля:
- мука – 60 г
- миндальная мука – 60 г
- сахар кассонад – 120 г
- сливочное масло – 100 г
Приготовление:
- В чаше миксера насадкой «лист» смешайте до однородности кубики холодного сливочного масла с сухими ингредиентами.
- Раскатайте между двумя листами пергамента штройзель до толщины 2 мм и заморозьте.
- На замороженном пласте штройзеля вырежьте диски, согласно размерам шу.
- Оставьте в морозилке до использования.
Ингредиенты для заварного теста:
- вода – 125 мл
- молоко – 125 мл
- соль – 5 г
- сахар – 12 г
- сливочное масло – 100 г
- мука – 165 г
- яйца – 200–250 г
Приготовление:
- В сотейнике доведите до кипения воду, молоко, соль и сахар, и нарезанное кубиками сливочное масло.
- Снимите с огня. Добавьте просеянную муку одним приемом. Смешайте до однородности с помощью деревянной лопатки.
- Верните на огонь и просушите тесто в течении нескольких минут, постоянно помешивая.
- Тесто остудите до 50 градусов.
- Добавьте яйца в несколько приемов. Каждый раз перемешивайте массу до полной однородности. Количество яиц может варьироваться от указанного веса, в зависимости от сорта муки.
- Сделайте разметку из муки на перфорированном ковре, чтобы пирожные получились одинакового размера.
- Отсадите шу согласно вашей разметке и накройте диском из штройзеля, по размеру разметки.
- Поставьте противень с отсаженными шу в предварительно разогретую духовку до 250 градусов и выключите.
- Оставьте шу в выключенной духовке на протяжении 15–20 минут, дав сформироваться изделию.
- По истечению времени, включите духовку на 165 градусов.
- Выпекайте еще 10–20 минут. Во время выпечки духовку не открывать!
- Готовые шу оставьте остывать на решетке.
Ингредиенты для заварного крема с ванилью:
- молоко – 500 мл
- ваниль – 1 стручок
- сахар – 110 г
- желтки – 100 г
- крахмал – 20 г
- мука – 20 г
- сливочное масло – 250 г
Приготовление:
- В сотейнике нагреть молоко с ванилью.
- В миске растереть желтки с сахаром, после добавить муку и крахмал.
- Молоко довести до кипения. Вылить половину горячего молока на желтки. Размешать.
- Вернуть все яично-молочную смесь ко второй половине молока в сотейник.
- Заварить крем до исчезновения привкуса крахмала. Снять с огня.
- Переложить в миску и накрыть пленкой в контакт.
- Когда крем будет температурой 40 градусов — ввести холодное сливочное масло. Размешать до однородности.
- Оставить крем в холодильнике на сутки. Перед использованием взбить.
Ингредиенты для малинового конфи:
- малиновое пюре – 200 г
- сахар – 60 г
- крахмал – 10 г
Приготовление:
- Смешать все ингредиенты и заварить до исчезновения привкуса крахмала.
- Начинить готовые пирожные заварным кремом и малиновым конфи с помощью кондитерского мешка.
Приятного аппетита!
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