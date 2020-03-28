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Блюдо без плиты: как проходил съемочный процесс в 5 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 (фотоподборка)

28.03.2020

Реально ли приготовить блюдо высокой кухни без использования плит? На собственном примере в 5 выпуске участники «МастерШеф. Профессионалы»-2 продемонстрировали высший пилотаж кулинарного искусства. Как проходил съемочный процесс – смотрите в эксклюзивной фотоподборке. 

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