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Фотоподборка 4 выпуска «МастерШеф. Профессионалы»-2: как снимали кулинарный перфоманс профессионалов
21.03.2020
В эфир телеканала СТБ вышел 4 выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы»-2. Блюдо шеф-повара – это произведение искусства, которое должно интриговать, увлекать и вызывать восторг. Профессионалы устроили для судей целый марафон неординарных кулинарных перфомансов. Как проходили съемки этого испытания – смотрите в нашей фотоподборке.
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