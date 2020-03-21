В эфир телеканала СТБ вышел 4 выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы»-2. Блюдо шеф-повара – это произведение искусства, которое должно интриговать, увлекать и вызывать восторг. Профессионалы устроили для судей целый марафон неординарных кулинарных перфомансов. Как проходили съемки этого испытания – смотрите в нашей фотоподборке.

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