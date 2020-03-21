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Безлактозная панна-котта: рецепт от Ефима Кравченка и Эдуарда Канаряна

21.03.2020

Безлактозные и безглютеновые блюда набирают все большей популярности. В 4 выпуске «МастерШеф. Професіонали»-2 судей покорила безлактозная панна-котта из авокадо и каффир лайма с кули из маракуйи и крамблом на основе аквафабы от Ефима Кравченка и Эдуарда Канаряна. Профессионалы поделились своим победным рецептом. Пошаговый рецепт безлактозной панна-котты от Ефима Кравченка и Эдуарда Канаряна – читайте в материале.  

Ингредиенты для панна-котты: 

  • пюре авокадо – 150 г
  • кокосовые сливки – 350 г 
  • желатин – 10 г 
  • вода – 50 мл
  • какао масло – 5 г 
  • стручок ванили – 1 шт.
  • листья каффир лайма – 3–5 шт. 

Приготовление безлактозной панна-котты: 

  1. Подготовим желатиновую массу: холодной водой заливаем желатин и даем набухнуть. 
  2. В сотейник налить кокосовые сливки, добавить семена ванили и листья каффир лайма. Довести до парения. 
  3. Накрыть пленкой и дать настояться в течение 20–30 минут. 
  4. Перебить мякоть авокадо с несколькими каплями лимонного сока и перетереть через мелкое сито. 
  5. Снимаем пленку с сотейника. Кокосовые сливки процеживаем, взвешиваем и доводим до изначального объема (350 г). 
  6. Теперь 350 г ароматизированных сливок доводим до парения и выливаем на пюре из авокадо и желатиновую массу. 
  7. Пробиваем погружным блендером. Добавляем растопленное какао масло и снова пробиваем блендером. 
  8. Готовую массу разлить по формам и дать полностью замерзнуть. 

Больше по теме: Ванильная панна-котта от Виктора Перехреста

Ингредиенты для кули из маракуйи: 

  • маракуевый сок – 200 г
  • пектин NH – 3 г
  • сахар – 30 г

Приготовление кули из маракуйи:

  1. Смешать сахар с пектином. 
  2. Сок маракуйи довести до 40 градусов и «дождиком» всыпать сахар с пектином. 
  3. Довести до кипения и дать покипеть пару минут. 

Ингредиенты для крамбла на основе аквафабы: 

  • аквафаба – 100 г 
  • миндальная мука – 50 г 
  • кокосовая стружка – 50 г
  • миндальные слайсы – 50 г

Приготовление крамбла на основе аквафабы:

  1. Взбить аквафабу до устойчивых пиков. 
  2. Всыпать все сухие ингредиенты и перемешать. 
  3. Высыпать на противень и выпекать при 160 градусах 10 минут. 

Для декора Ефим Кравченко и Эдуард Канарян советуют использовать 10 грамм кокосовой стружки и маленькие листочки. 

Приятного аппетита!

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