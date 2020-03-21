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Безлактозная панна-котта: рецепт от Ефима Кравченка и Эдуарда Канаряна
Безлактозные и безглютеновые блюда набирают все большей популярности. В 4 выпуске «МастерШеф. Професіонали»-2 судей покорила безлактозная панна-котта из авокадо и каффир лайма с кули из маракуйи и крамблом на основе аквафабы от Ефима Кравченка и Эдуарда Канаряна. Профессионалы поделились своим победным рецептом. Пошаговый рецепт безлактозной панна-котты от Ефима Кравченка и Эдуарда Канаряна – читайте в материале.
Ингредиенты для панна-котты:
- пюре авокадо – 150 г
- кокосовые сливки – 350 г
- желатин – 10 г
- вода – 50 мл
- какао масло – 5 г
- стручок ванили – 1 шт.
- листья каффир лайма – 3–5 шт.
Приготовление безлактозной панна-котты:
- Подготовим желатиновую массу: холодной водой заливаем желатин и даем набухнуть.
- В сотейник налить кокосовые сливки, добавить семена ванили и листья каффир лайма. Довести до парения.
- Накрыть пленкой и дать настояться в течение 20–30 минут.
- Перебить мякоть авокадо с несколькими каплями лимонного сока и перетереть через мелкое сито.
- Снимаем пленку с сотейника. Кокосовые сливки процеживаем, взвешиваем и доводим до изначального объема (350 г).
- Теперь 350 г ароматизированных сливок доводим до парения и выливаем на пюре из авокадо и желатиновую массу.
- Пробиваем погружным блендером. Добавляем растопленное какао масло и снова пробиваем блендером.
- Готовую массу разлить по формам и дать полностью замерзнуть.
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Ингредиенты для кули из маракуйи:
- маракуевый сок – 200 г
- пектин NH – 3 г
- сахар – 30 г
Приготовление кули из маракуйи:
- Смешать сахар с пектином.
- Сок маракуйи довести до 40 градусов и «дождиком» всыпать сахар с пектином.
- Довести до кипения и дать покипеть пару минут.
Ингредиенты для крамбла на основе аквафабы:
- аквафаба – 100 г
- миндальная мука – 50 г
- кокосовая стружка – 50 г
- миндальные слайсы – 50 г
Приготовление крамбла на основе аквафабы:
- Взбить аквафабу до устойчивых пиков.
- Всыпать все сухие ингредиенты и перемешать.
- Высыпать на противень и выпекать при 160 градусах 10 минут.
Для декора Ефим Кравченко и Эдуард Канарян советуют использовать 10 грамм кокосовой стружки и маленькие листочки.
Приятного аппетита!