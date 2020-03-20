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Веганская мусака с тофу и овощами: рецепт от Ивана Милановича

20.03.2020

Мусака — по сути та же лазанья, где вместо листов пасты тонко нарезанные баклажаны. Победитель  «МастерШеф»-8 Иван Миланович пошел еще дальше и сделал это блюдо полностью веганским, приготовив бешамель из соевого молока, а болоньезе из тофу, томатов и цукини. Пошаговый рецепт приготовления читайте в материале. 

Ингредиенты:

  • Баклажаны — 500—600г
  • Тофу – плотный, не мягкий — 200 г
  • Луковица — 1 шт.
  • Помидор — 2 шт.
  • Сухое белое вино — 100 мл
  • Цукини — 1 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Молоко соевое — 300 мл
  • Базилик свежий зеленый — 10—15 г
  • Мускатный орех молотый — 5—7 г
  • Мука — 30 г
  • Прованские травы (сухие) — 5—7 г
  • Соль, сахар, перец — по вкусу

Приготовление: 

  1. Баклажаны нарезать тонкими кольцами и замочить в подсоленной воде на 20-30 минут.
  2. Сделать бешамель из соевого молока. Для этого на растительном масле обжарить до легкого золотистого цвета муку и постепенно ввести соевое молоко. Добавить мускатный орех и довести по вкусу солью, перцем и щепоткой сахара.
  3. Помидоры отделить от кожицы. Для этого их нужно опустить в кипяток на 10 секунд. Вырезать жидкую сердцевину (нам понадобится только твердая часть томата). Порезать небольшими кубиками.
  4. Порезать таким же кубиком лук и цукини. Чеснок покрошить очень мелко. Все обжарить на растительном масле до легко-золотистого цвета и залить белым вином. Выпарить практически до полного испарения жидкости.
  5. Отдельно обжарить до золотистого цвета тофу, нарезанный кубиками. Совместить с овощной смесью, добавить нарезанный свежий базилик, сухие прованские травы и довести по вкусу солью, перцем и щепоткой сахара.
  6. В форме для запекания сформировать”овощную лазанью. Чередуйте слои баклажана с овощным болоньезе и соусом бешамель. Отправляйте в духовку на 180° на 40—50 минут.

Приятного аппетита!

Источник: Instagram – milan.i.m

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