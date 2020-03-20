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Рецепт равиоли с пекорино и белыми грибами от Екатерины Великой

20.03.2020

Что может быть лучше домашних равиоли? Пожалуй, это самое любимое блюдо в каждой семье. Тончайшее тесто, нежнейшая начинка и ароматный соус не оставят равнодушными вкусовые рецепторы. Как приготовить равиоли в домашних условиях? Пошаговый рецепт равиоли с пекорино и белыми грибами от участницы «МастерШеф»-5 Екатерины Великой читайте в материале.

равиоли с грибами как приготовить пошаговый рецепт

Ингредиенты для теста:

  • мука – 300 г
  • яйца – 2 шт.
  • оливковое масло – 1 ч. л.

Ингредиенты для начинки:

  • белые грибы или лисички – 200 г
  • пекорино – 100 г
  • чеснок – 1 зубчик  
  • петрушка – 4 веточки
  • растительное масло – 20 г
  • свежий тимьян – 2 веточки
  • соль
  • перец

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Ингредиенты для соуса песто:

  • вареное яйцо – 1 шт.
  • оливковое масло – 50 г
  • пармезан – 100 г
  • базилик – 50 г
  • чеснок – 1 зубчик
  • кедровый орех – 50 г
  • морская соль

Приготовление:

  1. Смешиваем муку с желтками, яйцами и оливковым маслом и замешиваем тесто.
  2. Заворачиваем тесто в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 30 мин.
  3. Для соуса смешиваем все ингредиенты в блендере; если соус получился сильно густым, добавляем воды.
  4. На разогретую сковородку кладем мелко порезанные грибы и чеснок, обжариваем, добавляем соль, перец и веточки тимьяна.
  5. Смешиваем грибы с пекорино.
  6. Раскатываем тонко тесто, выкладываем начинку и смазываем края желтком.
  7. Вырезаем равиоли желаемой формы.
  8. Отвариваем в подсоленной воде 2 мин. после всплытия, сливаем воду и добавляем соус.

Приятного аппетита!

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