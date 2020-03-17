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Какао: рецепт от Вадима Бжезинского (Павы)
Как приготовить вкуснейшее какао? У победителя «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинский (Пава), этот горячий напиток ассоциируется с любимым вкусом из детства. Пава поделился с нами пошаговым рецептом и секретами приготовления идеального какао. Подробнее читайте в материале.
Ингредиенты:
- какао – 1 ст. л с горкой
- сахар ванильный – 1 пакетик
- сахар – 1 ч. л.
- кокосовое молоко – 100 мл
- молоко – 200 мл
Рецепт до гениальности прост!
Приготовление:
- Поставьте сотейник со всеми ингредиентами на средний огонь.
- Пока какао греется, постоянно помешиваем венчиком.
- Вот и все, какао можно подавать на стол.
Приятного аппетита!
Какао сможет легко и просто приготовить абсолютно каждый. Зато сколько радости и тепла этот вкусный напиток будет дарить с каждым новым глотком, согревая вас в зимние холода.
Источник: Instagram – pava_vb