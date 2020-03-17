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Какао: рецепт от Вадима Бжезинского (Павы)

17.03.2020

Как приготовить вкуснейшее какао? У победителя  «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинский (Пава), этот горячий напиток ассоциируется с любимым вкусом из детства. Пава поделился с нами пошаговым рецептом и секретами приготовления идеального какао. Подробнее читайте в материале.  

какао

Ингредиенты

  • какао 1 ст. л с горкой
  • сахар ванильный 1 пакетик
  • сахар 1 ч. л.
  • кокосовое молоко 100 мл
  • молоко 200 мл 

Рецепт до гениальности прост!

Приготовление:

  1. Поставьте сотейник со всеми ингредиентами на средний огонь.
  2. Пока какао греется,  постоянно помешиваем венчиком.
  3. Вот и все, какао можно подавать на стол.
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Приятного аппетита!

Какао сможет легко и просто приготовить абсолютно  каждый. Зато сколько радости и тепла этот вкусный напиток будет дарить с каждым новым глотком, согревая вас в зимние холода. 

Источник: Instagram pava_vb

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