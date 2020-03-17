Как приготовить вкуснейшее какао? У победителя «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинский (Пава), этот горячий напиток ассоциируется с любимым вкусом из детства. Пава поделился с нами пошаговым рецептом и секретами приготовления идеального какао. Подробнее читайте в материале.

Ингредиенты:

какао – 1 ст. л с горкой

сахар ванильный – 1 пакетик

сахар – 1 ч. л.

кокосовое молоко – 100 мл

молоко – 200 мл

Рецепт до гениальности прост!

Приготовление:

Поставьте сотейник со всеми ингредиентами на средний огонь. Пока какао греется, постоянно помешиваем венчиком. Вот и все, какао можно подавать на стол.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Приятного аппетита!

Какао сможет легко и просто приготовить абсолютно каждый. Зато сколько радости и тепла этот вкусный напиток будет дарить с каждым новым глотком, согревая вас в зимние холода.

Источник: Instagram – pava_vb

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