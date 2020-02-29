Сегодня, в последний день зимы на телеканале СТБ стартовал второй сезон кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы». Первый выпуск приготовил много сюрпризов, удивительных блюд и неожиданных встреч. Так, первым испытать свою судьбу пришел подопечный Владимира Ярославского из ресторана «Lucky» Никита Алимов. Каково работать с судьей? И как же Владимир Ярославский отреагировал на откровенный рассказ парня? Подробности читайте в материале.

Неожиданно для судьи «МастерШеф. Профессионалы»-2 попробовать свои силы пришел его подопечный. Никита Алимов работает в ресторане Владимира Ярославского «Lucky» на горячем процессе. Парень откровенно рассказал, что если с раздачи шеф кричит твое имя, то это уж точно не значит похвалу.

«Если проходя мимо он что-то заметит, то задержится рядом на минут 15–30. Сдашь ему несколько экзаменов и все, можешь дальше работать. И никаких проблем. Упал, отжался и дальше работаешь», – рассказывает Никита.

Никита открыл небольшой секрет, что раньше на кухне ресторана судьи было гораздо больше пластиковых мусорных контейнеров, которые можно было с легкостью пробить ногой. В свою очередь Владимир Ярославский также рассказал об эмоция от появления и откровений своего подопечного:

Первая мысль была, когда я увидел Никиту на кастинге: «О, круто! Ничего себе!». Эктор очень расспрашивал о том, как я себя веду на работе, что я делаю и очень интересно было узнать как же другие люди, а в этом случае твои же сотрудники, оценивают тебя. У меня действительно на кухне нету мусорок из пластика, потому что я их все побил ногами.

Вообще, я работаю в поварской обуви, деревянные клоги. Их подошва изготовлена из дерева. Кроме того, на ней утолщенный и усиленный металлический носок, который выполняет защитную функцию на тот случай, если на ноги упадет 30-килограммовая кастрюля. И конечно же, такая обувь выдерживает все. Я действительно побил все мусорки и погнул ложки об сотейник. Я был тот еще псих. Правда сейчас намного реже, и надеюсь, что я стал мудрее.

Парень действительно смог приготовить вкусное блюдо и удивить судей. Никита Алимов получил три «да», заветный белый фартук и мы вновь сможем увидеть его уже в следующую субботу во 2 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2.

Смотрите 1 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже на сайте STB.UA!

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