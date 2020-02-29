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«МастерШеф. Профессионалы»-2: брат певицы TAYANNA пришел на кастинг

29.02.2020

В эфире телеканала СТБ стартовал второй сезон кулинарного шоу  «МастерШеф. Профессионалы». В первом выпуске профессионалы боролись за белый фартук. Испытать свою судьбу и показать свои умения пришел младший брат певицы TAYANNA. Каким блюдом парень удивлял судей и получил ли он заветный билет на кухню   «МастерШеф. Профессионалы»-2 – читайте в материале. 

брат баяны на мастер шеф

На хуйне «МастерШеф. Профессионалы»-2 попробовать свои силы пришел кондитер Богдан Решетняк. Своими родственными связями парень удивил судей. Богдан  оказался младшим братом певицы TAYANNA. Чтобы удивить судей кулинар решил приготовить вместо десерта одно из любимых вегетарианских блюд своей звездной сестры – стейк из батата, муссом из авокадо и лайма, яйцо пашот и малиновый соус.

«Моя сестра не ест мяса уже 5 или 6 лет, от молочки отказалась уже как 2 месяца, а вот на счет яиц я не уверен. Но если я их готовлю, то ест. Я когда к ней приезжаю, то в ее холодильнике есть набор полностью растительных и вегетарианских продуктов. В нем нет ничего банального из чего можно было бы приготовить ей обед,  когда она приходит после концерта или съемок. Так я и придумал это блюдо. У нас вся семья любит экспериментировать и делать что-то новое», – рассказывает Богдан.

Эктор раскритиковал кулинара, ведь парень так и не смог объяснить, почему он счел, что сочетание этих продуктов удачное. Владимир же отметил явные проблемы с соусом. Оля в свою очередь отметила, что правильно приготовленным яйцом пашот уже не удивишь. Но когда судья решила совместить все вкусы и попробовать блюдо – лица ее коллег были красноречивей любых слов. 

Владимир ярославский и эктор Хименес-браво

В итоге, блюдо судьи не оценили. Владимир также подметил, что из примененных техник увидил банальное приготовление яйца пашот, авокадо и батат. Богдану Решетняку не удалось доказать судьям, что сочетание этих ингредиентов может быть вкусным и услышал 3 «нет».

Смотрите 1 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже на сайте STB.UA!

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