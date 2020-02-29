Большое возвращение: кто из участников прошлых сезонов решил испытать свои силы на «Мастер Шеф. Профессионалы»-2

Первый выпуск кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы»-2 приготовил много сюрпризов, удивительных блюд и неожиданных встреч. Так, испытать свою судьбу и показать свой профессионализм пришли участники прошлых сезонов. Кто из старых знакомых боролся за белый фартук на «МастерШеф. Профессионалы»-2? Подробности читайте в материале.

Анатолий Цуперяк

Открыл «большое возвращение» самый скандальный участник «МастерШеф»-3 Анатолий Цуперяк. Со времен своего участия в третьем сезоне, Анатолий успел поработать с закарпатской, европейской, венгерской и гуцульской кухнями. Только войдя к судьям и увидев Ольгу Мартыновскую, участник признался, что сразу начал жалеть о не самых теплых отношениях с судьей на шоу. В свою очередь Эктор Хименес-Браво воплотил в жизнь свое желание со времен третьего сезона. За все страдания, которые он пережил из-за Анатолия Цуперяка судья за ухо хотел вывести участника за пределы кухни.

«У меня пропал дар речи! Когда он взял меня за ухо и начал вести к дверям, то думал, что уже все. Пойду без фартука», – признался Анатолий.

Владимир Ярославский раскритиковал блюдо и отметил его неряшливость. Но Эктор Хименес-Браво и Ольга Мартыновская отметили, что Анатолий действительно вырос, как кулинар. Эктор сделал небольшое замечание к соусу, который не совсем подходит к нему, но в целом похвалили. В итоге, получив 2 «да» Анатолий Цуперяк получил заветный белый фартук.

Анастасия Кобыляцкая

Следующей из старых знакомых покорять судей пришла победительница «МастерШеф. Кулинарный выпускной» Настя Кобыляцкая. Девушка рассказала, что благодаря победе и мотивации судей, закончила интенсивный курс по кондитерскому искусству, провела множество мастер-классов для детей и взрослых, работает в кафе-кондитерской, и даже переехала в Хмельницкий к своему молодому человеку. Несмотря на свой совсем юный возраст, Настя уверена в своих силах. Она убеждена, что сможет на равных соревноваться с опытными профессионалами.

Во время дегустации ее блюда Эктор и сама девушка назвали недостатком пену, которая упала из-за недостатка ксантана. В свою очередь Владимир Ярославский подчеркнул, что Настя пришла не просто на сезон аматоров, а на «МастерШеф. Профессионалы». Оглашая вердикт, судья отметил, что девушке еще нужно поучиться. Но Эктор и Ольга решили дать ей шанс и сказали «да».

Влад Мицкевич

Влад Мицкевич с первых минут своего появления подчеркнул, что пришел доказать, что он уже далеко не аматор, а настоящий профессионал и хочет победить. После участия в «МастерШеф»-8, участник начал работать бренд-шефом в ресторане и активно развиваться.

«Я легко дам фору людям, которые по 10–15 лет работали на кухне и составлю им очень годную конкуренцию. В прошлый раз я пришел на «МастерШеф» и занял 4 место. Я просто взял и сдался», – заявил Влад.

Первым делом, Эктор Хименес-Браво, уже по привычке, хотел было доставать ремень, чем немного напугал Влада. Судья отметил, что участник повзрослел и профессионально вырос. Игра цветов и вкусовые качества также оценила и Ольга Мартыновская. В свою очередь Владимир Ярославский посоветовал Владу еще больше учится. В итоге, Владу Мицкевичу все же удалось получить заветных три «да» и белый фартук.

Ефим Кравченко

Еще одним приятным возвращением на проект стал участник первого сезона «МастерШеф. Профессионалы» Ефим Кравченко. Девятнадцатилетний кондитер в прошлый раз покинул шоу так и не дойдя до 15-ки. Но, за год парень не только кардинально поменял свой имидж: цвет волос и набил татуировки, но и упорно работал над своими кулинарными навыками.

«Я больше всего не хотел разговора с Владимиром. Все эти кулинарные вопросы гораздо хуже чем ЗНО. У меня сразу в голове перекати поле и две коровы», – заявил Влад.

Эктор подметил проблемы с презентациями. Владимир, как и в ситуации с Анастасией Кобыляцкой, подметил, что парню еще нужно поучится, но все же дал ему шанс. Эктору не хватило эффектности и мастерства, из-за чего судья сказал «нет». Но Ольга Мартыновская все же решила дать молодому парню шанс.

Смогут ли участники пройти в заветную двадцатку – узнаем уже в следующую субботу в 19:00 во 2 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2.

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