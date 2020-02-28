Сырники – простое, полезное и очень вкусное блюдо. Также оно идеально подходит для легкого и питательного завтрака. Своим рецептом поделился судья «МастерШеф. Профессионалы»-2 Владимир Ярославский. Пошаговый рецепт приготовления сырников читайте в материале.

Ингредиенты:

Приготовление:

Смешать творог, яйцо и сахар вилкой.

Добавить муку и еще раз перемешать.

Выложить на доску или стол, присыпанный мукой.

Сформировать «колбасу», нарезать ножом и сформировать сырники.

Обжарить с обеих сторон до румяности, потом запечь в духовке.

Или дожарить еще по 1 разу с обеих сторон уже под крышкой. В этом случае не делайте изделия очень толстыми.

Подаем с тем, что вы любите – сметана, варенье или сгущенное молоко.