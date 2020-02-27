Владимир Ярославский – талантливый шеф-повар, спикер, бренд-амбассадор и с 2019 года судья кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы». За 22 года опыта работы ему удалось поработать с лучшими кулинарами мира. Но кто из украинских шефов не только вдохновляет Владимира, но и является для него примером? Узнайте в материале.

Всегда интересно узнать, откуда настоящий профессионал кулинарного искусства черпает вдохновение и за работой каких шеф-поваров он следит. В новом посте в Instagram судья кулинарного шоу делиться, что большое впечатление на него произвела деятельность Хестона Блюменталя, работа целого ресторана «Noma» Рене Редзепи, мастер-классы от Гордона Рамзи. Но Владимир Ярославский признался, что в Украине есть человек, который является для него примером в работе и жизни – это Эктор Хименес-Браво.

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«Эктор Хименес-Браво – пример человека, который собственным трудом добился многого в жизни. Он уделяет много времени подготовке к работе, много читает и много знает. Он всегда находит мудрые слова, оказывает помощь и советует как лучше сделать или поступить в жизненных и профессиональных сферах. Я вижу как он относится к спорту и правильному питанию, любит молодых талантов и старается дать тем кто рядом максимально много знаний. А еще, он хороший друг, очень веселый и с тонким чувством юмора! Я всегда говорю, что у супер специалиста необходимо учиться всегда! И особенно, когда человеку нравится делиться опытом и своей философией жизни. Я очень благодарен за классную совместную работу и дружеское общение», – пишет в посте Владимир.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Также Владимир Ярославский поделился интересными фактами из биографии Экторе:

Эктор Хименес-Браво – самый молодой шеф отеля сети « Hyatt ». Он стал им в 27 лет, и этот рекорд еще никто не повторил! Эктор обладает наверное самыми «напробоваными» рецепторами, потому, что очень тонко чувствует все вкусы! Неизменный судья « МастерШеф » – ходячая энциклопедия. Его острый ум и суперпамять впечатляют!

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