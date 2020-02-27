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Спринг-роллы с креветкой и сладко-острым соусом: рецепт от Ивана Милановича

27.02.2020

Как приготовить спринг-роллы с креветкой и сладко-острым соусом? Своим рецептом поделился победитель  «МастерШеф»-8 Иван Миланович. Пошаговый рецепт приготовления спринг-роллов с креветкой и сладко-острым соусом читайте в материале.

Ингредиенты для спринг-роллов:

  • листы рисовой бумаги — 6 шт.
  • морковь — 80 г
  • лук порей — 70 г
  • огурец — 100 г
  • креветки — 250 г
  • капуста фиолетовая — 60 г⠀

Ингредиенты для соуса:

  • чили перец — 2 шт.
  • чеснок — 4 зубчика
  • рыбный соус — 20 г
  • сахар — 120 г
  • вода — 150 мл
  • уксус 9% — 60 мл
  • крахмал кукурузный — 10 г

Очень часто на пачках с рисовой бумаги пишут, что ее нужно отмочить в теплой воде, а иногда даже залить кипятком! Не слушайте! Расскажу ниже действенный способ!

⠀Приготовление: 

  1. Порежьте все ингредиенты как на втором фото ниже. 
  2. Креветки подмариновать в соевом соусе. Чтобы креветки не скручивались при жарке, их можно надеть на деревянную шпажку.
  3. Обжарить пару минут с каждой стороны на разогретой сковороде с чесноком.
  4. Для соуса все ингредиенты, кроме крахмала, поместить в сотейник, довести до кипения и проварить 5— 6 минут.
  5. Крахмал размешать в отдельной емкости с парой ложек воды. 
  6. Получившуюся жидкость по чуть-чуть ввести к соусу, постоянно помешивая. 
  7. Загустить соус. Добавляйте крахмальную жидкость порционно, проверяя консистенцию. Возможно ее понадобится меньше.
  8. Соус охладить.⠀
  9. Промочите лист рисовой бумаги под проточной холодной водой с обеих сторон. 
  10. Сильно не стряхивая положите лист на тарелку и начните выкладывать начинку. 
  11. К этому моменту лист еще будет плотным. Но совсем в скором времени он впитает остатки влаги с тарелки и останется плотным и упругим. То что нужно!
  12. Выложите все ингредиенты и сворачиваете спринг-ролл как голубец. Начинка может быть любой, на ваш вкус!
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Приятного аппетита!

Источник: Instagram – milan.i.m

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