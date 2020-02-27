Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Спринг-роллы с креветкой и сладко-острым соусом: рецепт от Ивана Милановича
Как приготовить спринг-роллы с креветкой и сладко-острым соусом? Своим рецептом поделился победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович. Пошаговый рецепт приготовления спринг-роллов с креветкой и сладко-острым соусом читайте в материале.
Ингредиенты для спринг-роллов:
- листы рисовой бумаги — 6 шт.
- морковь — 80 г
- лук порей — 70 г
- огурец — 100 г
- креветки — 250 г
- капуста фиолетовая — 60 г⠀
Ингредиенты для соуса:
- чили перец — 2 шт.
- чеснок — 4 зубчика
- рыбный соус — 20 г
- сахар — 120 г
- вода — 150 мл
- уксус 9% — 60 мл
- крахмал кукурузный — 10 г
Очень часто на пачках с рисовой бумаги пишут, что ее нужно отмочить в теплой воде, а иногда даже залить кипятком! Не слушайте! Расскажу ниже действенный способ!
⠀Приготовление:
- Порежьте все ингредиенты как на втором фото ниже.
- Креветки подмариновать в соевом соусе. Чтобы креветки не скручивались при жарке, их можно надеть на деревянную шпажку.
- Обжарить пару минут с каждой стороны на разогретой сковороде с чесноком.
- Для соуса все ингредиенты, кроме крахмала, поместить в сотейник, довести до кипения и проварить 5— 6 минут.
- Крахмал размешать в отдельной емкости с парой ложек воды.
- Получившуюся жидкость по чуть-чуть ввести к соусу, постоянно помешивая.
- Загустить соус. Добавляйте крахмальную жидкость порционно, проверяя консистенцию. Возможно ее понадобится меньше.
- Соус охладить.⠀
- Промочите лист рисовой бумаги под проточной холодной водой с обеих сторон.
- Сильно не стряхивая положите лист на тарелку и начните выкладывать начинку.
- К этому моменту лист еще будет плотным. Но совсем в скором времени он впитает остатки влаги с тарелки и останется плотным и упругим. То что нужно!
- Выложите все ингредиенты и сворачиваете спринг-ролл как голубец. Начинка может быть любой, на ваш вкус!
Приятного аппетита!
Источник: Instagram – milan.i.m