Как приготовить спринг-роллы с креветкой и сладко-острым соусом? Своим рецептом поделился победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович. Пошаговый рецепт приготовления спринг-роллов с креветкой и сладко-острым соусом читайте в материале.

Ингредиенты для спринг-роллов:

Ингредиенты для соуса:

Очень часто на пачках с рисовой бумаги пишут, что ее нужно отмочить в теплой воде, а иногда даже залить кипятком! Не слушайте! Расскажу ниже действенный способ!

⠀Приготовление:

Порежьте все ингредиенты как на втором фото ниже.

Креветки подмариновать в соевом соусе. Чтобы креветки не скручивались при жарке, их можно надеть на деревянную шпажку.

Обжарить пару минут с каждой стороны на разогретой сковороде с чесноком.

Для соуса все ингредиенты, кроме крахмала, поместить в сотейник, довести до кипения и проварить 5— 6 минут.

Крахмал размешать в отдельной емкости с парой ложек воды.

Получившуюся жидкость по чуть-чуть ввести к соусу, постоянно помешивая.

Загустить соус. Добавляйте крахмальную жидкость порционно, проверяя консистенцию. Возможно ее понадобится меньше.

Соус охладить.⠀

Промочите лист рисовой бумаги под проточной холодной водой с обеих сторон.

Сильно не стряхивая положите лист на тарелку и начните выкладывать начинку.

К этому моменту лист еще будет плотным. Но совсем в скором времени он впитает остатки влаги с тарелки и останется плотным и упругим. То что нужно!