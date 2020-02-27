Скрэмбл с гуакамоле и креветками – один из самых популярных завтраков. Он и сытный, и полезный. Пошаговый рецепт приготовления скрэмбла с гуакамоле и креветками от участника «МастерШеф»-8 Сержика Файного найдете в материале.

Ингредиенты:

Яйца – 3–4 шт.

Пармезан – 50 г

Креветка – 2 шт.

Сливки 33% – 30–40 мл

Авокадо

Кинза

Базилик

Хлеб для тостов

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Приготовление:

Яйца поставить на паровую баню, на средний огонь, постоянно помешивая. Мешать лучше силиконовой лопаткой. Как только яйца начнут сворачиваться, ввести сливки и пармезан. Продолжить помешивать. Держать, пока не расплавится сыр и каша не начнет густеть. Снять с паровой бани. Креветки замариновать: соль, перец, масло, чуть соевого соуса. Обжарить креветки по минуте с каждой стороны и разрезать их пополам. Хлеб обжарить по 30 секунд с каждой стороны. Авокадо почистить, достать мякоть, сделать гуакамоле: авокадо, соль, сок лимона, чуть чеснока. Сделать зелёное масло из базилика и кинзы. Бланшировать базилик и кинзу, на 20 секунд окунуть в кипяток, взбить с добавлением подсолнечного масла, в конце перетереть через сито. Выложить на тост скрэмбл, затем ложку гуакамоле, креветку, посыпать кинзой, базиликом и добавить зелёное масло.

Приятного аппетита!

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