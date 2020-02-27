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Салат с языком, апельсинами и рукколой от Ивана Милановича

27.02.2020

Салат с языком – достаточно необычное, но очень вкусное блюдо. Для того, чтобы язык получился нежным и таял во рту очень важно придерживаться правильной технологии приготовления. Пошаговый рецепт салата с языком, апельсинами и рукколой от победителя «МастерШеф»-8 Ивана Милановича читайте в материале.

салат с языком, апельсинами и рукколой от ивана милановича

Ингредиенты:

  • свиной язык 300 г
  • апельсин 1 шт.
  • зелень рукколы 150 г
  • лимон 1 шт.
  • масло горчичное 30 г
  • дижонская горчица 20 г
  • чёрный перец
  • лавровый лист
  • лук репчатый 1 шт.
  • средняя морковь 1 шт.
  • сельдерей (стебель) 1 шт.
  • гвоздика несколько зёрен
  • чили (молотый)
  • куркума
  • семена льна

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Приготовление:

  1. Тщательно промыть язык и зачистить у основания. Очищать от пленки не нужно. Это лучше сделать в конце.
  2. Положите язык на 30-50 минут в холодную воду.
  3. Достать и отправить в кастрюлю, залив свежей водой.
  4. Добавить крупно порезанный лук, морковь, стебель сельдерея и специи (чёрный перец, чили, лавровый лист, куркума, гвоздика). Должен получиться очень пряный плотный бульон. Солить язык не нужно. Это делается в конце.
  5. Довести до кипения и варить на медленном огне 2-3 часа (если язык говяжий до 4-ех часов).
  6. Посолить язык за 10-15 минут до готовности.
  7. Перед нарезкой с языка следует снять кожу.
  8. Подавать с филе апельсина, рукколой, семенами льна, лимонной цедрой и заправкой.
  9. Для заправки смешать горчичное масло с соком 1-го лимона и дижонской горчицей. Добавить соль, черный перец и немного сахара, по вкусу.

Приятного аппетита!

Источник: Instagram – milan.i.m

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