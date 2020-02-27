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Салат с языком, апельсинами и рукколой от Ивана Милановича
27.02.2020
Салат с языком – достаточно необычное, но очень вкусное блюдо. Для того, чтобы язык получился нежным и таял во рту очень важно придерживаться правильной технологии приготовления. Пошаговый рецепт салата с языком, апельсинами и рукколой от победителя «МастерШеф»-8 Ивана Милановича читайте в материале.
Ингредиенты:
- свиной язык – 300 г
- апельсин – 1 шт.
- зелень рукколы – 150 г
- лимон – 1 шт.
- масло горчичное – 30 г
- дижонская горчица – 20 г
- чёрный перец
- лавровый лист
- лук репчатый – 1 шт.
- средняя морковь – 1 шт.
- сельдерей (стебель) – 1 шт.
- гвоздика – несколько зёрен
- чили (молотый)
- куркума
- семена льна
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Приготовление:
- Тщательно промыть язык и зачистить у основания. Очищать от пленки не нужно. Это лучше сделать в конце.
- Положите язык на 30-50 минут в холодную воду.
- Достать и отправить в кастрюлю, залив свежей водой.
- Добавить крупно порезанный лук, морковь, стебель сельдерея и специи (чёрный перец, чили, лавровый лист, куркума, гвоздика). Должен получиться очень пряный плотный бульон. Солить язык не нужно. Это делается в конце.
- Довести до кипения и варить на медленном огне 2-3 часа (если язык говяжий – до 4-ех часов).
- Посолить язык за 10-15 минут до готовности.
- Перед нарезкой с языка следует снять кожу.
- Подавать с филе апельсина, рукколой, семенами льна, лимонной цедрой и заправкой.
- Для заправки смешать горчичное масло с соком 1-го лимона и дижонской горчицей. Добавить соль, черный перец и немного сахара, по вкусу.
Приятного аппетита!
Источник: Instagram – milan.i.m
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