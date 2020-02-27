Салат с языком – достаточно необычное, но очень вкусное блюдо. Для того, чтобы язык получился нежным и таял во рту очень важно придерживаться правильной технологии приготовления. Пошаговый рецепт салата с языком, апельсинами и рукколой от победителя «МастерШеф»-8 Ивана Милановича читайте в материале.

Ингредиенты:

свиной язык – 300 г

апельсин – 1 шт.

зелень рукколы – 150 г

лимон – 1 шт.

масло горчичное – 30 г

дижонская горчица – 20 г

чёрный перец

лавровый лист

лук репчатый – 1 шт.

средняя морковь – 1 шт.

сельдерей (стебель) – 1 шт.

гвоздика – несколько зёрен

чили (молотый)

куркума

семена льна

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Приготовление:

Тщательно промыть язык и зачистить у основания. Очищать от пленки не нужно. Это лучше сделать в конце. Положите язык на 30-50 минут в холодную воду. Достать и отправить в кастрюлю, залив свежей водой. Добавить крупно порезанный лук, морковь, стебель сельдерея и специи (чёрный перец, чили, лавровый лист, куркума, гвоздика). Должен получиться очень пряный плотный бульон. Солить язык не нужно. Это делается в конце. Довести до кипения и варить на медленном огне 2-3 часа (если язык говяжий – до 4-ех часов). Посолить язык за 10-15 минут до готовности. Перед нарезкой с языка следует снять кожу. Подавать с филе апельсина, рукколой, семенами льна, лимонной цедрой и заправкой. Для заправки смешать горчичное масло с соком 1-го лимона и дижонской горчицей. Добавить соль, черный перец и немного сахара, по вкусу.

Приятного аппетита!

Источник: Instagram – milan.i.m

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