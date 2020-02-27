Рецепт равиоли с пекорино и белыми грибами от Екатерины Великой

Что может быть лучше домашних равиоли? Пожалуй, это самое любимое блюдо в каждой семье. Тончайшее тесто, нежнейшая начинка и ароматный соус не оставят равнодушными вкусовые рецепторы. Как приготовить равиоли в домашних условиях? Пошаговый рецепт равиоли с пекорино и белыми грибами от участницы «МастерШеф»-5 Екатерины Великой читайте в материале.

Ингредиенты для теста:

мука – 300 г

яйца – 2 шт.

оливковое масло – 1 ч. л.

Ингредиенты для начинки:

белые грибы или лисички – 200 г

пекорино – 100 г

чеснок – 1 зубчик

петрушка – 4 веточки

растительное масло – 20 г

свежий тимьян – 2 веточки

соль

перец

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Ингредиенты для соуса песто:

вареное яйцо – 1 шт.

оливковое масло – 50 г

пармезан – 100 г

базилик – 50 г

чеснок – 1 зубчик

кедровый орех – 50 г

морская соль

Приготовление:

Смешиваем муку с желтками, яйцами и оливковым маслом и замешиваем тесто. Заворачиваем тесто в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 30 мин. Для соуса смешиваем все ингредиенты в блендере; если соус получился сильно густым, добавляем воды. На разогретую сковородку кладем мелко порезанные грибы и чеснок, обжариваем, добавляем соль, перец и веточки тимьяна. Смешиваем грибы с пекорино. Раскатываем тонко тесто, выкладываем начинку и смазываем края желтком. Вырезаем равиоли желаемой формы. Отвариваем в подсоленной воде 2 мин. после всплытия, сливаем воду и добавляем соус.

Приятного аппетита!

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