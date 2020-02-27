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Рецепт равиоли с пекорино и белыми грибами от Екатерины Великой
Что может быть лучше домашних равиоли? Пожалуй, это самое любимое блюдо в каждой семье. Тончайшее тесто, нежнейшая начинка и ароматный соус не оставят равнодушными вкусовые рецепторы. Как приготовить равиоли в домашних условиях? Пошаговый рецепт равиоли с пекорино и белыми грибами от участницы «МастерШеф»-5 Екатерины Великой читайте в материале.
Ингредиенты для теста:
- мука – 300 г
- яйца – 2 шт.
- оливковое масло – 1 ч. л.
Ингредиенты для начинки:
- белые грибы или лисички – 200 г
- пекорино – 100 г
- чеснок – 1 зубчик
- петрушка – 4 веточки
- растительное масло – 20 г
- свежий тимьян – 2 веточки
- соль
- перец
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Ингредиенты для соуса песто:
- вареное яйцо – 1 шт.
- оливковое масло – 50 г
- пармезан – 100 г
- базилик – 50 г
- чеснок – 1 зубчик
- кедровый орех – 50 г
- морская соль
Приготовление:
- Смешиваем муку с желтками, яйцами и оливковым маслом и замешиваем тесто.
- Заворачиваем тесто в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 30 мин.
- Для соуса смешиваем все ингредиенты в блендере; если соус получился сильно густым, добавляем воды.
- На разогретую сковородку кладем мелко порезанные грибы и чеснок, обжариваем, добавляем соль, перец и веточки тимьяна.
- Смешиваем грибы с пекорино.
- Раскатываем тонко тесто, выкладываем начинку и смазываем края желтком.
- Вырезаем равиоли желаемой формы.
- Отвариваем в подсоленной воде 2 мин. после всплытия, сливаем воду и добавляем соус.
Приятного аппетита!