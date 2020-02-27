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«Исправляйте мои ошибки»: Эктор Хименес-Браво начинает учить украинский язык

27.02.2020

Уже 10 лет Эктор Хименес-Браво остается неизменным судьей «МастерШеф». Кулинарное шоу стало для шефа неотъемлемой частью его жизни в Украине. О своем желании воплотить мечту и выучить украинский язык Эктор рассказал в новом посте в Instagram. Подробнее читайте в материале.

эктор

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Неужели судья «МастерШеф. Профессионалы»-2 Эктор Хименес-Браво скоро заговорит на украинском? В новом посту в Instagram шеф рассказал, что много лет изучал русский только потому, что все его окружение говорило именно на этом языке. Однако сегодня Эктор решил начать воплощать свою мечту:

«Отныне все мои посты будут на украинском. На протяжении многих лет я изучал русский, потому что все окружение говорило именно на этом языке. Для меня это все равно что китайский. Но в душе я всегда мечтал выучить украинский. Поэтому поддержите меня пожалуйста на этом нелегком пути и исправляйте мои ошибки», пишет в своем посте Эктор Хименес-Браво.

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Не пропустите премьеру «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже 29 февраля в 19:00 на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!

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