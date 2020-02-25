Мусака — по сути та же лазанья, где вместо листов пасты тонко нарезанные баклажаны. Победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович пошел еще дальше и сделал это блюдо полностью веганским, приготовив бешамель из соевого молока, а болоньезе из тофу, томатов и цукини. Пошаговый рецепт приготовления читайте в материале.

Ингредиенты:

Приготовление:

Баклажаны нарезать тонкими кольцами и замочить в подсоленной воде на 20-30 минут.

Сделать бешамель из соевого молока. Для этого на растительном масле обжарить до легкого золотистого цвета муку и постепенно ввести соевое молоко. Добавить мускатный орех и довести по вкусу солью, перцем и щепоткой сахара.

Помидоры отделить от кожицы. Для этого их нужно опустить в кипяток на 10 секунд. Вырезать жидкую сердцевину (нам понадобится только твердая часть томата). Порезать небольшими кубиками.

Порезать таким же кубиком лук и цукини. Чеснок покрошить очень мелко. Все обжарить на растительном масле до легко-золотистого цвета и залить белым вином. Выпарить практически до полного испарения жидкости.

Отдельно обжарить до золотистого цвета тофу, нарезанный кубиками. Совместить с овощной смесью, добавить нарезанный свежий базилик, сухие прованские травы и довести по вкусу солью, перцем и щепоткой сахара.