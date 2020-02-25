Вагаси – традиционные японские десерты, которые отличаются менее сладким вкусом, чем привычные европейцам сладости. Победитель первого сезона «МастерШеф. Профессионалы» Паша Серветник поделился своим рецептом с необычным сочетанием вкусов этого блюда. Пошаговый рецепт приготовления вагаси с дорблю – читайте в материале.

Ингредиенты для теста:

рисовая мука – 60 г

сахарная пудра – 80 г

вода – 105 г

Ингредиенты для мусса:

сливки – 200 г

сыр дорблю – 70 г

сахарная пудра – 60 г

Приготовление:

Смешиваем все ингредиенты для теста. В течении 5 минут завариваем в микроволновке на максимальной мощности, помешивая каждую минуту. Даем тесту остыть при комнатной температуре. ⠀ Сливки с пудрой взбиваем до устойчивых пиков. Затем добавляем сыр и аккуратно доводим до однородности. Остывшее тесто раскатываем, посыпаем сахарной пудрой, наполняем муссом и добавляем ягоды малины и клубнику (по вкусу) и формируем шарик. ⠀

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Приятного аппетита!

Источник: Instagram – pashaservetnyk

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