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Удон со свининой: рецепт от Сергея Денисова
25.02.2020
Как приготовить удон со свининой? Приготовить это безумно вкусное блюдо можно всего за 20 минут и без особых усилий. Своим рецептом поделился участник «МастерШеф»-9 Сергей Денисов. Пошаговый рецепт приготовления удона со свининой читайте в материале.
Ингредиенты:
- свиная корейка — 300 г
- морковь — 50 г
- зелёный горошек — 50 г
- перец болгарский — 50 г
- стручковая фасоль — 50 г
- лук — 50 г
- грибы — 50 г
- соус свит-чили — 30 г
- специи — по вкусу
- соевый соус — 20 г
- пиво — 50 г
Приготовление:
- Ставим разогреваться сковороду.
- Мясо отделяем от кости и режем соломкой.
- Овощи промываем, чистим и так же нарезаем соломкой.
- Свинину маринуем в соевом соусе и специях.
- Делаем легкий жидкий кляр на основе пива и муки.
- Обжариваем свинину до карамельной корочки и добавляем овощи, все обжариваем.
- Овощи дают свою влагу, поэтому добавляем соус свит-чили и выпариваем лишнее.
- Отвариваем удон 4—5 минут (смотрим на упаковке), промываем под холодной водой.
- Смешиваем свинину с овощами и лапшой.
Приятного аппетита!
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