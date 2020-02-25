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Рулет из телятины с сыром бри: рецепт от Алика Мкртчяна

25.02.2020

Рулет из телятины с сыром бри ‒ отличное блюдо родом из солнечной Испании для приятного вечера в кругу друзей. Сочное, вкусное и совсем не сложное в приготовлении. Читайте в нашем материале рецепт рулета из телятины с сыром бри от финалиста проекта «МастерШеф. Профессионалы» Алика Мкртчяна.

Рецепты, мастершеф

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Для приготовления рулета точное количество ингредиентов не так важно. Берите на глаз. Если любите сыр ‒ положите его много, если нет ‒ хватит небольшого кусочка. Все зависит от ваших предпочтений и вкусов!

Ингредиенты:

  • шея молочной телятины
  • сыр бри
  • итальянский бекон Tello
  • оливковое масло
  • соль
  • перец
  • пару веточек розмарина или тимьяна

Способ приготовления:

  1. Возьмите шею молочной телятины, промойте ее, посолите, поперчите.
  2. Сверху на мясо (посередине) положите ровный кусок сыра бри.
  3. Скрутите мясо с сыром рулетом, а затем оберните беконом.
  4. Добавьте немного оливкового масла и пару веточек тимьяна или розмарина.
  5. Получившийся рулет крепко свяжите, как буженину.Запекайте в духовке 1,5 часа при температуре 180 градусов.

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Публикация от Chef Alik Mkrtchyan (@chef_alik_mkrtchyan)

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Приятного аппетита!

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