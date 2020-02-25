Паста карбонара является популярным итальянским блюдом, которое пришлось по вкусу и украинцам. Победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович поделился рецептом, чтобы и вы могли порадовать себя и своих домочадцев этим аппетитным блюдом. Как приготовить пасту карбонара, читайте в материале.

Ингредиенты для теста:

семола – 175 г

мука пшеничная – 75 г

яйцо – 2 шт.

желток – 2 шт.

оливковое масло – 20 г

теплая вода – 15–20 г

соль

Ингредиенты для соуса:

бекон

пармезан

чеснок

сливки

горчица

черный перец

соль

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Приготовление:

Для соуса кинуть пару зубчиков чеснока в сливочное масло. Когда чеснок отдаст свой аромат, его нужно достать. Далее обжарить бекон, ввести сливки, пармезан и добавить специи. Добавить в карбонару чайную ложку горчицы. Это придает пикантности. Для теста – смешать все ингредиенты, хорошо вымешать, замотать пищевой пленкой и дать настояться 20–30 минут. Раскатать, сделать пасту и отварить.

Приятного аппетита!

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