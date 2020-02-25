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Паста карбонара от Ивана Милановича

25.02.2020

Паста карбонара является популярным итальянским блюдом, которое пришлось по вкусу и украинцам. Победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович поделился рецептом, чтобы и вы могли порадовать себя и своих домочадцев этим аппетитным блюдом. Как приготовить пасту карбонара, читайте в материале.

карбонара

Ингредиенты для теста:

  • семола – 175 г
  • мука пшеничная – 75 г
  • яйцо – 2 шт.
  • желток – 2 шт.
  • оливковое масло – 20 г
  • теплая вода – 15–20 г
  • соль

Ингредиенты для соуса:

  • бекон
  • пармезан
  • чеснок
  • сливки
  • горчица
  • черный перец
  • соль

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Приготовление:

  1. Для соуса кинуть пару зубчиков чеснока в сливочное масло.
  2. Когда чеснок отдаст свой аромат, его нужно достать.
  3. Далее обжарить бекон, ввести сливки, пармезан и добавить  специи.
  4. Добавить в карбонару чайную ложку горчицы. Это придает пикантности.
  5. Для теста – смешать все ингредиенты, хорошо вымешать, замотать пищевой пленкой и дать настояться 20–30 минут.
  6. Раскатать, сделать пасту и отварить.

Приятного аппетита!

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