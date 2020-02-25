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Паста карбонара от Ивана Милановича
25.02.2020
Паста карбонара является популярным итальянским блюдом, которое пришлось по вкусу и украинцам. Победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович поделился рецептом, чтобы и вы могли порадовать себя и своих домочадцев этим аппетитным блюдом. Как приготовить пасту карбонара, читайте в материале.
Ингредиенты для теста:
- семола – 175 г
- мука пшеничная – 75 г
- яйцо – 2 шт.
- желток – 2 шт.
- оливковое масло – 20 г
- теплая вода – 15–20 г
- соль
Ингредиенты для соуса:
- бекон
- пармезан
- чеснок
- сливки
- горчица
- черный перец
- соль
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Приготовление:
- Для соуса кинуть пару зубчиков чеснока в сливочное масло.
- Когда чеснок отдаст свой аромат, его нужно достать.
- Далее обжарить бекон, ввести сливки, пармезан и добавить специи.
- Добавить в карбонару чайную ложку горчицы. Это придает пикантности.
- Для теста – смешать все ингредиенты, хорошо вымешать, замотать пищевой пленкой и дать настояться 20–30 минут.
- Раскатать, сделать пасту и отварить.
Приятного аппетита!
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