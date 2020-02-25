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Мясное карпаччо: рецепт от Владимира Ярославского
Классическое мясное карпаччо — это блюдо из тонко нарезанных кусочков (слайсов) сырой говяжьей вырезки, приправленной соусом на основе майонеза. Пошаговый рецепт мясного карпаччо от судьи «МастерШеф. Профессионалы»-2 Владимира Ярославского читайте в материале.
Ингредиенты для карпаччо:
- мясо
- оливковое масло
- тимьян
- розмарин
- битый чеснок
- душистый и черный перец
- пармезан
Ингредиенты для соуса:
- оливки
- каперсы
- бальзамический уксус
Приготовление:
- Кусок любого хорошего мяса, сплошная мышца, без волокон внутри — это может быть и зачищенная «голова» вырезки, и задние части.
- Мясо обильно поливаем оливковым маслом, кладем много тимьяна и розмарина, битый чеснок, душистый и черный перец и отправляем в холодильник под пленку на 3—5 дней.
- Потом обжариваем на раскаленной сковороде быстро до румяной корочки, чуть подсаливаем ещё и заворачиваем в пленку туго, замораживаем.
- В таком виде мясо легко хранится без потери качества до месяца.
- При необходимости достаем из морозилки в холодильник на пару часов и большим ножом аккуратно нарезаем тонкими ломтями.
- Тарелку поливаем хорошим оливковым маслом, на неё кругами мясо, а сверху посыпаем пудрой пармезана.
- Для соуса, которым поливаем карпаччо, смешиваем оливки, чуть каперсов, чуть бальзамического уксуса.
Ещё я делал карпаччо и тар-тар из страуса. Тут, на мой взгляд, обязательна заморозка. Для соуса использовал смесь горчиц зерновой и обычной с оливковым маслом и малиновым уксусом. Само мясо тут чуть насыщенное особым вкусом, поэтому соусы могут быть насыщенные тоже. Из утиной грудки вкусный, на мой взгляд, карпаччо, если это особые мясные сорта, где само мясо нежное и его много. Плюс утка хорошо сочетается с копченым ароматом. Мы замариновали грудку прямо со специями в большом количестве и подкоптили. Тогда блюдо выходило особенно вкусным, плюс ягодные соусы.
Не пропустите премьеру «МастерШеф»-9 30 августа в 19:00 на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!