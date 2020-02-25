Биф Веллингтон — праздничное блюдо из говяжьей вырезки. Его особенность в том, что мясо запекается в слоеном тесте. Победитель «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинский (Пава) поделился рецептом приготовления этого блюда всего за 30 минут! Как приготовить биф Веллингтон – читайте в материале.

Ингредиенты:

Приготовление:

Зачищаем мясо от пленок. Солим и перчим.

Целым кусочком обжариваем со всех сторон по 2 минуты на оливковом масле с добавлением чеснока и тимьяна.

Шампиньоны измельчить в фарш и обжарить на сливочном масле с мелко нарубленным луком и чесноком.

На пищевую пленку выкладываем бекон, сверху него накладываем готовые шампиньоны. Сверху шампиньонов по центру выкладываем мясо и заматываем плотно в рулетик!

Ложим в морозилку на 20 минут.

На пищевую пленку ложим тесто и заворачиваем в него наш охлажденный рулетик. Так же плотно сматываем и отправляем в морозилку еще на 20 минут.

Достаем, снимаем пленку. Смазываем яичными желтками. Делаем красивые надрезы на тесте, но очень аккуратно, чтобы не прорезать до начинки.

Застелите форму для выпечки пергаментной бумагой. Заранее разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте Биф Веллингтон 30 минут.