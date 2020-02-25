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Биф Веллингтон за 30 минут: рецепт от Вадима Бжезинского (Павы)
25.02.2020
Биф Веллингтон — праздничное блюдо из говяжьей вырезки. Его особенность в том, что мясо запекается в слоеном тесте. Победитель «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинский (Пава) поделился рецептом приготовления этого блюда всего за 30 минут! Как приготовить биф Веллингтон – читайте в материале.
Ингредиенты:
- говядина(биток/вырезка) — 400-500 г
- грибы(шампиньоны) – 200 г
- лук репчатый (средний) – 1 шт.
- чеснок — 3 зубчика
- тимьян— 3—4 веточки
- слоеное дрожжевое тесто – 1 упаковка (500 г)
- яйца (желток) — 2 шт.
- бекон (сырокопченый) — 150 г
- оливковое масло – 20 мл
- сливочное масло — 50 г
- соль, перец — по вкусу
Приготовление:
- Зачищаем мясо от пленок. Солим и перчим.
- Целым кусочком обжариваем со всех сторон по 2 минуты на оливковом масле с добавлением чеснока и тимьяна.
- Шампиньоны измельчить в фарш и обжарить на сливочном масле с мелко нарубленным луком и чесноком.
- На пищевую пленку выкладываем бекон, сверху него накладываем готовые шампиньоны. Сверху шампиньонов по центру выкладываем мясо и заматываем плотно в рулетик!
- Ложим в морозилку на 20 минут.
- На пищевую пленку ложим тесто и заворачиваем в него наш охлажденный рулетик. Так же плотно сматываем и отправляем в морозилку еще на 20 минут.
- Достаем, снимаем пленку. Смазываем яичными желтками. Делаем красивые надрезы на тесте, но очень аккуратно, чтобы не прорезать до начинки.
- Застелите форму для выпечки пергаментной бумагой. Заранее разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте Биф Веллингтон 30 минут.
- Вынимаем из духовки и даем отдохнуть 10 минут. Тогда мясо получится розовым и сочным.
Приятного аппетита!
Источник: Instagram – pava_vb
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