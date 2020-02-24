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Индейка: рецепт от Владимира Ярославского
Как приготовить идеально нежную и сочную индейку? Своим рецептом поделился судья кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы»-2 Владимир Ярославский. Пошаговый рецепт приготовления индейки читайте в материале.
Ингредиенты:
- индейка – 6 кг (1 шт.)
- масло – 200 г
- морковь – 1 шт.
- лук – 2 шт.
- сельдерей – 1 шт.
- картофель – 3–5 шт.
- мандарины – 2 шт.
- тимьян
- чеснок – 1 головка
- горчица – 100 г
- белое вино – 150 мл
- соль
- черный и душистый перец
- шалфей и гвоздика – по желанию
- вода – 6–7 л
Приготовление начните за 2–3 дня!
Сколько разных способов приготовления я не читал – лучший рецепт от шефов был с использованием техники замачивания продукта в рассоле.
Один раз в году настоятельно рекомендую сделать это!
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Приготовление:
- Для рассола на 1 литр воды добавляем 35 г соли. Можно добавить черного и душистого перца, лавровый лист, чуть гвоздики (все специи отдельно в небольшом количестве горячей воды довести почти до кипения, дать остыть и потом добавить в остальную воду).
- Замачиваем индейку на 8–10 часов, полностью погруженную, с небольшим прессом сверху (любая тяжесть).
- На следующий день в миске смешайте мягкое сливочное масло, цедру мандаринов клементин и натертый чеснок. Хорошо перемешайте до мягкости.
- Возьмите большую индейку и разместите под кожей масло с чесноком и цедрой, а также листья шалфея.
- Саму тушку обильно натрите солью, чёрным перцем и обычной горчицей – не очень острой, с добавлением тимьяна.
- Поставьте в холодильник мариноваться еще на сутки. Можно и дольше.
- В день готовки достаньте тушку на 1–2 часа. Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Хорошо заверните индейку фольгой так, чтобы внутри была «лодочка» и весь сок оставался в ней. Остатки мандаринов поместите внутрь птицы, овощи разложите вокруг, подлейте вина.
- В духовке держим индейку 1 час, потом уменьшаем температуру до 120–130 градусов и держим еще 3–3,5 часа.
- Потом достаем противень с птицей, открываем фольгу, сливаем жидкость, смазываем индейку жиром из жидкости и ставим опять в духовку, разогретую до 220 градусов, и доводим до румяной корочки.
- Оставшийся сок охлаждаем, снимаем застывший жир (можно потом использовать для зажарки овощей на бульон или рагу), а бульон слегка выпариваем и загущаем немного соусом ру. Если будете фаршировать птицу, время на готовку увеличится на 1,5 часа минимум.
Приятного аппетита!
Источник: фото взяты с Instagram yaroslavskyi_vova