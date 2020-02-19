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Булка для бургера: рецепт от Владимира Ярославского
Вкусные бургеры нравятся как взрослым, так и детям. Чего только стоит аромат и вкус булочки для бургера только из печи! Своим рецептом приготовления таких булочек поделился судья «МастерШеф. Профессионалы»-2 Владимир Ярославский. Пошаговый рецепт булок для бургера читайте в материале.
Ингредиенты для бургера:
- булка
- котлета
- соусы
- гарниры
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Ингредиенты для булки:
- мука хлебопекарная ( с высокой клейковиной) — 500 г
- соль — 10 г
- сахар — 40 г
- сухие дрожжи — 7 г
- яйцо — 25 г ( половина)
- вода — 230 мл
- солод — 20 г
- масло сливочное — 80 г (82% жирности)
Приготовление:
«Если у вас есть улучшители — можно использовать. Обычно это кислоты, клейковина и крахмал, которые улучшают рабочие показатели муки» – советует Владимир Ярославский.
- В тёплую воду добавляем яйцо, солод,сахар и дрожжи. Растворяем все и ждем 10 минут пока дрожжи заработают.
- Просеиваем муку, добавляем в нее соль, вводим воду с добавками и замешиваем тесто.
- Даем тесту подойти первый раз, обмешиваем и вводим тёплое, растопленное сливочное масло. Получается очень мягкое, шелковистое тесто.
- Делим тесто на куски по 90—80 грамм (по желанию).
- Скатываем в шарик и затем его нужно сплющить. Еще раз формируем шарик и снова плющим.
- С помощью ладоней и пальцев делаем плоскими, толщиной около 1 см.Это нужно сделать для того, чтобы булка поднималась равномерно, но была более одинаковая по всему объему.
- Чтобы удобнее потом было держать всю начинку булкой и есть его тоже, смажьте взбитым яйцом, и оставьте в теплом месте подниматься.
- В духовке рекомендую поставить вниз сковороду с водой.
- Выпекаем при температуре 190 градусов 10—12 минут до румяности.
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Будьте внимательны при приготовлении:
- мука может быть разной;
- духовки имеют разные температуры и конвекцию.
Приятного аппетита!
Источник: фото взяты с Instagram yaroslavskyi_vova