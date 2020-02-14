Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Утиное филе с полентой и соленой карамелью: рецепт от Димы Касапа
Своим рецептом утиного филе с полентой и соленой карамелью поделился участник проекта «МастерШеф. Профессионалы» Дима Касап. Всего за полтора часа у вас получится приготовить две порции настоящего ресторанного блюда. Пошаговый рецепт приготовления утиного филе с полентой и соленой карамелью читайте в материале.
Ингредиенты:
- утиное филе (зачищенное) – 1 шт. (300 г)
- полента (можно и кукурузная каша) – 100 г
- вода – 300 г
- масло оливковое – 20 г
- соль – по вкусу
- грибы шиитаке свежие – 30 г
- лук-порей – 50 г
Ингредиенты для соленой карамели:
- сливки – 150 г
- вода – 40 г
- масло сливочное – 30 г
- сахар – 150 г
- соль – 1 ч. л.
Больше по теме: Буженина из индейки: рецепт от Алика Мкртчяна
Приготовление:
- В сотейнике смешаем воду и сахар для нашей карамели и поставим вытапливаться на малый огонь. Сахар должен полностью раствориться.
- Сахарный сироп, который у нас получился, должен еще стоять на плите, пока он не поменяет свой светлый цвет на янтарный.
- Пока сахар топится, мы ставим еще один сотейник, в котором мы доводим до кипения сливки и топим сливочное масло.
- После того, как наш сироп приобрел янтарный цвет, вводим наши горячие сливки и сливочное масло. Все хорошенько вымешиваем, добавляем соль и убираем с плиты.
Кстати, соленая карамель может храниться в банке в холодильнике, поэтому можете умножить количество ингредиентов в пару раз и баловать своих близких с утра карамелькой.
- Утку хорошо высушиваем бумажными полотенцами, делаем надрезы на шкуре (важно не задевать мясо) в виде ромбиков и кладем на горячую сковородку без масла шкурой вниз, на маленький огонь.
- Пока жир с утки вытапливается, берем сотейник с двойным дном, дабы полента не пригорела, и кипятим воду (я иногда добавляю сливки, чтобы каша была более нежной).
- Добавляем оливковое масло и соль.
- Отдельно на сковородке обжариваем порезанные на 4 части грибы шиитаке и лук-порей.
- Как только вода закипела, мы всыпаем всю поленту и начинаем очень быстро и интенсивно все смешивать.
- Полента готова, когда она отлипает от стенок сотейника без проблем. Добавляем жареные шиитаке с луком и перемешиваем.
- Когда у нас все готово и утиный жир вытопился, а шкура утки больше напоминает чипс, можно присолить филе, поперчить и приступать к презентации.
- На дно тарелки выкладываем через кольцо поленту, сверху кладем разрезанную утку, поливаем соленой карамелью и по желанию можно присыпать фисташками.
Приятного аппетита!