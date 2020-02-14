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Утиное филе с полентой и соленой карамелью: рецепт от Димы Касапа

14.02.2020

Своим рецептом утиного филе с полентой и соленой карамелью поделился участник проекта «МастерШеф. Профессионалы» Дима Касап. Всего за полтора часа у вас получится приготовить две порции настоящего ресторанного блюда. Пошаговый рецепт приготовления утиного филе с полентой и соленой карамелью читайте в материале. 

Утиное филе с полентой и соленой карамелью: рецепт от Димы Касапа

Ингредиенты:

  • утиное филе (зачищенное) – 1 шт. (300 г)
  • полента (можно и кукурузная каша) – 100 г
  • вода – 300 г 
  • масло оливковое –  20 г
  • соль – по вкусу
  • грибы шиитаке свежие – 30 г
  • лук-порей – 50 г

Ингредиенты для соленой карамели:

  • сливки – 150 г 
  • вода – 40 г 
  • масло сливочное – 30 г
  • сахар – 150 г
  • соль – 1 ч. л.

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Приготовление:

  1. В сотейнике смешаем воду и сахар для нашей карамели и поставим вытапливаться на малый огонь. Сахар должен полностью раствориться. 
  2. Сахарный сироп, который у нас получился, должен еще стоять на плите, пока он не поменяет свой светлый цвет на янтарный. 
  3. Пока сахар топится, мы ставим еще один сотейник, в котором мы доводим до кипения сливки и топим сливочное масло. 
  4. После того, как наш сироп приобрел янтарный цвет, вводим наши горячие сливки и сливочное масло. Все хорошенько вымешиваем, добавляем соль и убираем с плиты. 

Кстати, соленая карамель может храниться в банке в холодильнике, поэтому можете умножить количество ингредиентов в пару раз и баловать своих близких с утра карамелькой.

  1. Утку хорошо высушиваем бумажными полотенцами, делаем надрезы на шкуре (важно не задевать мясо) в виде ромбиков и кладем на горячую сковородку без масла шкурой вниз, на маленький огонь.
  2. Пока жир с утки вытапливается, берем сотейник с двойным дном, дабы полента не пригорела, и кипятим воду (я иногда добавляю сливки, чтобы каша была более нежной).
  3. Добавляем оливковое масло и соль. 
  4. Отдельно на сковородке обжариваем порезанные на 4 части грибы шиитаке и лук-порей.
  5. Как только вода закипела, мы всыпаем всю поленту и начинаем очень быстро и интенсивно все смешивать. 
  6. Полента готова, когда она отлипает от стенок сотейника без проблем. Добавляем жареные шиитаке с луком и перемешиваем.
  7. Когда у нас все готово и утиный жир вытопился, а шкура утки больше напоминает чипс, можно присолить филе, поперчить и приступать к презентации. 
  8. На дно тарелки выкладываем через кольцо поленту, сверху кладем разрезанную утку, поливаем соленой карамелью и по желанию можно присыпать фисташками. 

Приятного аппетита! 

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