Смотрите долгожданную премьеру Мастер Шеф. Профессионалы 2 сезон уже 29 февраля! В этом году у кулинарного проекта появится новая судья – Ольга Мартыновская приехала из Парижа, чтобы вернуться на любимую кухню. Она была победительницей 3 сезона Мастер Шеф, а теперь будет оценивать новых участников наравне с Эктором Хименес-Браво. После участия в шоу Ольга прошла обучение в знаменитой школе Le Cordon Bleu во Франции и стала совладелицей парижского ресторана Les Foodies. Чего стоит ждать от судьи, чье имя занимает заслуженное место в перечне лучших поваров Франции? Узнайте уже скоро – смотрите 2 сезон Мастер Шеф. Профессионалы!

Video: Премьера Мастер Шеф. Профессионалы 2 сезон – смотрите с 29 февраля на СТБ Мастер Шеф Профессионалы 2 сезон – что будет в новом сезоне? Анонс нового 2 сезона программы Мастер Шеф Профессионалы