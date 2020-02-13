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Постный борщ с бычками и копченой грушей: рецепт от Ивана Милановича

13.02.2020

Вариантов приготовления борща неисчислимое множество. Сколько хозяек – столько и рецептов. Секретами приготовления постного борща поделился победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович. Пошаговый рецепт постного борща с бычками и копченой грушей читайте в материале. 

borsch

Ингредиенты:

  • свекла – 2 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • лук репчатый – 1 шт.
  • капуста – 0,5 кочана среднего размера
  • томатная паста – 2 ст. л.
  • лавровый лист – 2 шт.
  • копченая груша – 4 шт.
  • фасоль белая – 120 г (сухой)
  • бычки в томатном соусе (или килька) – 1 банка
  • соль, перец – по вкусу

«У моей семьи есть рецепт постного борща, который передается из поколения в поколение еще от моей прапрабабушки Матрены, которая, кстати, была родом из Украины, из Бахмута. Борщ по этому рецепту готовился на все праздники и застолья во время любого поста» делится Иван Миланович.

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Приготовление: 

  1. Фасоль и копченую грушу замочить на 5–7 часов.
  2. Затем фасоль вместе с грушей ставим на огонь и варим 1–1,5 часа, почти до полной готовности фасоли, залив двумя литрами воды.
  3. Свеклу нарезаем тонкой соломкой и обжариваем до полуготовности 10–15 минут с томатной пастой.
  4. В другой сковороде обжариваем лук и морковь 7–8 минут.
  5. Свеклу и лук с морковью добавляем вместе с нашинкованной капустой в кастрюлю, где варятся груши с фасолью. Кипятить еще 5 минут.
  6. Добавляем секретный ингредиент – бычки или кильку в томате из банки. Важно, чтобы в них не было муки. 
  7. Кипятим еще 2–3 минуты, добавляем специи, соль и даем отдохнуть и настояться 3–4 часа, чтобы борщ втянул в себя вкус копченой груши.

Приятного аппетита!

Источник: Instagram – milan.i.m

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