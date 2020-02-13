Вариантов приготовления борща неисчислимое множество. Сколько хозяек – столько и рецептов. Секретами приготовления постного борща поделился победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович. Пошаговый рецепт постного борща с бычками и копченой грушей читайте в материале.

Ингредиенты:

свекла – 2 шт.

морковь – 1 шт.

лук репчатый – 1 шт.

капуста – 0,5 кочана среднего размера

томатная паста – 2 ст. л.

лавровый лист – 2 шт.

копченая груша – 4 шт.

фасоль белая – 120 г (сухой)

бычки в томатном соусе (или килька) – 1 банка

соль, перец – по вкусу

«У моей семьи есть рецепт постного борща, который передается из поколения в поколение еще от моей прапрабабушки Матрены, которая, кстати, была родом из Украины, из Бахмута. Борщ по этому рецепту готовился на все праздники и застолья во время любого поста» – делится Иван Миланович.

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Приготовление:

Фасоль и копченую грушу замочить на 5–7 часов. Затем фасоль вместе с грушей ставим на огонь и варим 1–1,5 часа, почти до полной готовности фасоли, залив двумя литрами воды. Свеклу нарезаем тонкой соломкой и обжариваем до полуготовности 10–15 минут с томатной пастой. В другой сковороде обжариваем лук и морковь 7–8 минут. Свеклу и лук с морковью добавляем вместе с нашинкованной капустой в кастрюлю, где варятся груши с фасолью. Кипятить еще 5 минут. Добавляем секретный ингредиент – бычки или кильку в томате из банки. Важно, чтобы в них не было муки. Кипятим еще 2–3 минуты, добавляем специи, соль и даем отдохнуть и настояться 3–4 часа, чтобы борщ втянул в себя вкус копченой груши.

Приятного аппетита!

Источник: Instagram – milan.i.m

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