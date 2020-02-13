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Постный борщ с бычками и копченой грушей: рецепт от Ивана Милановича
Вариантов приготовления борща неисчислимое множество. Сколько хозяек – столько и рецептов. Секретами приготовления постного борща поделился победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович. Пошаговый рецепт постного борща с бычками и копченой грушей читайте в материале.
Ингредиенты:
- свекла – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук репчатый – 1 шт.
- капуста – 0,5 кочана среднего размера
- томатная паста – 2 ст. л.
- лавровый лист – 2 шт.
- копченая груша – 4 шт.
- фасоль белая – 120 г (сухой)
- бычки в томатном соусе (или килька) – 1 банка
- соль, перец – по вкусу
«У моей семьи есть рецепт постного борща, который передается из поколения в поколение еще от моей прапрабабушки Матрены, которая, кстати, была родом из Украины, из Бахмута. Борщ по этому рецепту готовился на все праздники и застолья во время любого поста» – делится Иван Миланович.
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Приготовление:
- Фасоль и копченую грушу замочить на 5–7 часов.
- Затем фасоль вместе с грушей ставим на огонь и варим 1–1,5 часа, почти до полной готовности фасоли, залив двумя литрами воды.
- Свеклу нарезаем тонкой соломкой и обжариваем до полуготовности 10–15 минут с томатной пастой.
- В другой сковороде обжариваем лук и морковь 7–8 минут.
- Свеклу и лук с морковью добавляем вместе с нашинкованной капустой в кастрюлю, где варятся груши с фасолью. Кипятить еще 5 минут.
- Добавляем секретный ингредиент – бычки или кильку в томате из банки. Важно, чтобы в них не было муки.
- Кипятим еще 2–3 минуты, добавляем специи, соль и даем отдохнуть и настояться 3–4 часа, чтобы борщ втянул в себя вкус копченой груши.
Приятного аппетита!
Источник: Instagram – milan.i.m