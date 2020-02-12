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Дорадо на углях от Саши Маслова

12.02.2020

Дорадо на углях станет идеальным украшением любого стола, а весной – пикника! Участник «МастерШеф. Профессионалы» Саша Маслов рассказал, как приготовить эту рыбу. Подробный рецепт найдете в материале.

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Ингредиенты:

  • Дорадо
  • Кориандр
  • 4 вида перца: розовый, белый, чёрный, зелёный
  • Соль
  • Тимьян
  • Петрушка
  • Базилик
  • Мята
  • Сладкие хлопья паприки
  • Тертый мускатный орех
  • Оливковое масло
  • Шпинат
  • Лайм
  • Лимон

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Приготовление:

  1. Почистить рыбу от шелухи, убрать жабры, глаза и внутренности. Сделать надрезы на рыбе.
  2. Взять ступку и в ней размять специи. Посолить.
  3. Натереть всю рыбу цедрой лайма, а в середину положить дольки. Жарить 15-20 минут. Рядом в угли кинуть половину лайма, чтобы по готовности полить им рыбу.
  4. Жарить обязательно на открытых углях.
  5. Подавать со шпинатом, приготовленном на тех же углях за 1-2 минуты с оливковым маслом, лимоном, солью и перцем.
  6. Приготовить к рыбе любой гарнир по желанию.

Приятного аппетита!

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