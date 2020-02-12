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Дорадо на углях от Саши Маслова
12.02.2020
Дорадо на углях станет идеальным украшением любого стола, а весной – пикника! Участник «МастерШеф. Профессионалы» Саша Маслов рассказал, как приготовить эту рыбу. Подробный рецепт найдете в материале.
Ингредиенты:
- Дорадо
- Кориандр
- 4 вида перца: розовый, белый, чёрный, зелёный
- Соль
- Тимьян
- Петрушка
- Базилик
- Мята
- Сладкие хлопья паприки
- Тертый мускатный орех
- Оливковое масло
- Шпинат
- Лайм
- Лимон
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Приготовление:
- Почистить рыбу от шелухи, убрать жабры, глаза и внутренности. Сделать надрезы на рыбе.
- Взять ступку и в ней размять специи. Посолить.
- Натереть всю рыбу цедрой лайма, а в середину положить дольки. Жарить 15-20 минут. Рядом в угли кинуть половину лайма, чтобы по готовности полить им рыбу.
- Жарить обязательно на открытых углях.
- Подавать со шпинатом, приготовленном на тех же углях за 1-2 минуты с оливковым маслом, лимоном, солью и перцем.
- Приготовить к рыбе любой гарнир по желанию.
Приятного аппетита!
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