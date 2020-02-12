Дорадо на углях станет идеальным украшением любого стола, а весной – пикника! Участник «МастерШеф. Профессионалы» Саша Маслов рассказал, как приготовить эту рыбу. Подробный рецепт найдете в материале.

Ингредиенты:

Дорадо

Кориандр

4 вида перца: розовый, белый, чёрный, зелёный

Соль

Тимьян

Петрушка

Базилик

Мята

Сладкие хлопья паприки

Тертый мускатный орех

Оливковое масло

Шпинат

Лайм

Лимон

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Приготовление:

Почистить рыбу от шелухи, убрать жабры, глаза и внутренности. Сделать надрезы на рыбе. Взять ступку и в ней размять специи. Посолить. Натереть всю рыбу цедрой лайма, а в середину положить дольки. Жарить 15-20 минут. Рядом в угли кинуть половину лайма, чтобы по готовности полить им рыбу. Жарить обязательно на открытых углях. Подавать со шпинатом, приготовленном на тех же углях за 1-2 минуты с оливковым маслом, лимоном, солью и перцем. Приготовить к рыбе любой гарнир по желанию.

Приятного аппетита!

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