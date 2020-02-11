Как легко и быстро приготовить вишневый тарт? Своим рецептом этого десерта без использования сливочного масла и яиц поделился судья «МастерШеф. Профессионалы»-2 Владимир Ярославский. Пошаговый рецепт приготовления вишневого тарта читайте в материале.

Ингредиенты:

кокосовое масло – 80 г

вода – 40 г

соль – маленькая щепотка

сахар – 50 г

белая мука – 100 г (4 ст. л.)

разрыхлитель – 4–5 г

Ингредиенты для начинки:

вишня без косточек – 400 г

сахар – 60 г

мука – 25 г

вода – 50 г

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Приготовление:

Смешиваем кокосовое масло с водой и сахаром. Хорошо перемешиваем. Добавляем муку и разрыхлитель, замешиваем тесто. Можно дать ему «отдохнуть» 30 минут, но я раскатал сразу и положил в форму. Сделать пару проколов вилкой и запекать примерно 12 минут при температуре 190 градусов. Пока готовится корж, на другую сковороду высыпаем вишню и сахар. Доводим все до кипения, провариваем еще минуты 2 и отставляем. Смешиваем муку, воду и добавляем в вишню. Вновь ставим сковороду на плиту и доводим смесь до кипения, хорошо помешивая. Достаем готовый корж и прямо на горячий высыпаем вишню.

«Далее по желанию – можно делать декор – оставшееся тесто я положил в холодильник и потом натер на терке, а можно сразу ставить в духовку еще на 5–9 минут с большей температурой», – делиться Владимир.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Приятного аппетита!

Источник: Instagram yaroslavskyi_vova

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